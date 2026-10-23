பி.ஏ.பி., பாசன கட்டமைப்பு துார்வாரும் பணி தீவிரம்! 2ம் மண்டலத்திற்கு நவ.,1ல் நீர் திறக்க திட்டம்
பி.ஏ.பி., பாசன கட்டமைப்பு துார்வாரும் பணி தீவிரம்! 2ம் மண்டலத்திற்கு நவ.,1ல் நீர் திறக்க திட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:17 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு, நவ., 1ல் நீர் திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், திருமூர்த்தி கோட்டத்தில், சிறப்புத்திட்டத்தின் கீழ், பாசன கட்டமைப்புகள் துார்வாருதல், மடைகள் மாற்றி அமைத்தல் பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கீழ், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இந்நிலங்கள் நான்கு மண்டலமாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் நீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதன் அடிப்படையில், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94,201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, ஆக., 15ல், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, நீர் திறந்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால், நடப்பாண்டு பருவ மழைகள் பொய்த்து, திட்ட தொகுப்பு அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லை. அதோடு, ஆண்டு தோறும், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதற்கு, ஒரு மாதத்திற்கு முன், கால்வாய்கள் துார்வாருதல், மடைகள் மாற்றி அமைத்தல் உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளை புதுப்பிக்க, ஆண்டு பராமரிப்பு நிதி ஒதுக்கப்படும்.
நடப்பாண்டு, ரூ.14.97 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், நிதி ஒதுக்குவதில் இழுபறி ஏற்பட்டது. பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்குப்பின், கடந்த, 15 நாட்களுக்கு முன் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், உடுமலை திருமூர்த்தி கோட்டத்தில், 718.30 கி.மீ., துாரம் உள்ள கால்வாய்கள் துார்வாருதல், மடைகள் மாற்றி அமைத்தல் என, 91 பணிகள், ரூ.5.58 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ள அனுமதியளிக்கப்பட்டது.
இதில், இரண்டாம் மண்டல பாசன பகுதிகளில், 47 பணிகள், 2 கோடியே, 82 லட்சத்து, 60 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில், டெண்டர் விடப்பட்டு, பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
உடுமலை கால்வாயில் துவக்கப்பட்ட பணிகளை, திருமூர்த்தி கோட்ட செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன், உதவி செயற்பொறியாளர் பொங்கியண்ணன், உதவி பொறியாளர் சண்முகம் மற்றும் விவசாயிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
இந்நிலையில், பி.ஏ.பி., திட்டக்குழு நிர்வாகிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில், 2ம் மண்டல பாசன நிலங்களுக்கு, வரும், நவ., 1ம் தேதி முதல், 60 நாட்களுக்கு, சுற்றுக்கள் அடிப்படையில், 3,500 மில்லியன் கனஅடி நீர் வழங்க வேண்டும், என அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க, 15 நாட்களே உள்ள நிலையில், சிறப்புத்திட்டத்தின் கீழ் துார்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.