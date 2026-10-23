வீடு முன் குப்பை குவியல் பழிக்குப்பழி நடவடிக்கையா?
வீடு முன் குப்பை குவியல் பழிக்குப்பழி நடவடிக்கையா?
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி 55வது வார்டு வெள்ளியங்காடு 60 அடி ரோட்டில் வசிப்பவர் ரமேஷ். தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்.
இவரது வீடு முன் சில நாட்களாக குப்பை கழிவுகள் அகற்றப்படாமல் குவிந்து கிடக்கிறது. சமூக பிரச்னைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவிப்பதால் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக குப்பை அகற்றப்படவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டினார். மாநகராட்சிக்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை; போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தெரிவித்தார்.
கவுன்சிலர் ஆனந்தி கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அவர் சுகாதார பிரிவு அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு குப்பையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்தார். அவர் கூறுகையில், ‘ஆயுத பூஜை கழிவுகளை அப்பகுதியினர் அங்கு வீசியிருக்கலாம். துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் பணி இருந்ததால் தாமதமானது’ என்றார்.