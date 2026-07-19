இலவச வேட்டி சேலை வினியோகத்தில் முறைகேடா? பா.ஜ. கிளப்புது சந்தேகம்
இலவச வேட்டி சேலை வினியோகத்தில் முறைகேடா? பா.ஜ. கிளப்புது சந்தேகம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:22 AM
பல்லடம்: பொங்கல் பண்டிகை இலவச வேட்டி சேலை வினியோகத்தில் பெருமளவில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக சந்தேகம் எழுந்துள்ளதால், இது குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு, பா.ஜ. வலியுறுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, திருப்பூர் மாவட்ட பா.ஜ. துணை தலைவர் சீனிவாசன் கூறியதாவது:
பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி சேலை குறித்த புள்ளிவிவரங்களைப் பெற வேண்டி, மாவட்ட பா.ஜ. ஊடகப்பிரிவு துணைத் தலைவர் வித்ய பிரகாஷ், ஆர்.டி.ஐ.-ல் தகவல்களைக் கேட்டிருந்தார். அற்கு, 'இலவச வேட்டி சேலைகள் பெறும் பயனாளிகளின் விவரங்கள் பி.ஓ.எஸ். இயந்திரத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு, அவை வழங்கப்பட்ட பின் ஒரு மாத காலத்துக்கு மட்டுமே இந்தத் தகவல்கள் இருக்கும். அதன்பின், அந்த பிரத்யேக சேவை முடக்கம் செய்யப்பட்டுவிடும் என்பதால் மேற்கண்ட விபரங்கள் இந்த அலுவலகத்தில் இல்லை,' என, 'காப்பி அண்ட் பேஸ்ட்' செய்தது போல் அனைத்து தாலுகா அலுவலகங்களில் இருந்தும் ஒரே மாதிரியான பதில்கள் கிடைத்துள்ளன.
அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி சேலைகளின் விவரங்கள் அரசிடமே இல்லை என்றால், பொதுமக்கள் எங்கிருந்து தகவல்களைப் பெறுவது? எனவே, உரிய தகவல்களை வழங்காமல் தட்டிக்கழித்ததுடன், அனைத்து அலுவலகங்களில் இருந்தும் ஒரே மாதிரியான மழுப்பல் பதில் கிடைத்துள்ளதால், பெரிய அளவில் முறைகேடு நடந்துள்ளதா என்ற சந்தேகம் வலுக்கிறது. எனவே, இலவச வேட்டி தமிழக அரசு உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.