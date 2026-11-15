புதுப்பித்த சாலையில் புதுப்புது பள்ளம் இப்படியுமா? பல கோடி ரூபாய் திட்டம் ‘பல்லிளிப்பு’
புதுப்பித்த சாலையில் புதுப்புது பள்ளம் இப்படியுமா? பல கோடி ரூபாய் திட்டம் ‘பல்லிளிப்பு’
ADDED : நவ 14, 2026 10:10 PM
திருப்பூர்: அவிநாசி முதல் அவிநாசிபாளையம் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் பல கோடி ரூபாய் செலவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தார் சாலை, சில மாதங்களிலேயே சேதமடையத் துவங்கியுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பங்களா ஸ்டாப், குமார் நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலையில் திடீர் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையில் பெரிய பள்ளங்கள் உருவாகியுள்ளதால், வேகமாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் அவற்றைக் கவனிக்காமல் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் நிலைதடுமாறி கீழே விழும் சூழலும் உள்ளது.
மேலும், பல்வேறு பணிகளுக்காகத் தோண்டப்பட்ட குழிகளும் முறையாக மூடப்படாமல் மண் திட்டுகளாகக் காணப்படுகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
எனவே, விபத்துகள் ஏற்படும் முன் சேதமடைந்த சாலைகளைச் சீரமைக்கவும், திறந்த நிலையில் உள்ள குழிகளை மூடவும் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பல்வேறு பணிகளுக்காகத் தோண்டப்பட்ட குழிகளும் முறையாக மூடப்படாமல் மண் திட்டுகளாகக் காணப்படுகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது