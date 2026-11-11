இஷ்ட தெய்வங்களே பங்குதாரர் :வட மாநிலத்தினர் புதுக்கணக்கு
இஷ்ட தெய்வங்களே பங்குதாரர் :வட மாநிலத்தினர் புதுக்கணக்கு
UPDATED : நவ 08, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
திருப்பூர்:குஜராத், மஹாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான் என வடமாநிலங்களில் தீபாவளி ஐந்து நாள் பண்டிகை. முதல் நாளே அவர்கள் கடைகளில் புதிய கணக்கைத் தொடங்கிவிடுவார்கள். பழைய கணக்கு முடிந்து, புதிய கணக்கு பிறக்கும் நாள் அது.
திருப்பூரில் வசிக்கும் வடமாநில வியாபாரிகளும் அதை மறக்கவில்லை. பனியன் தொழிலுக்காக வந்தவர்கள், இங்கேயே வேர் கொண்டனர்; உலர்பழங்கள், பாலிதீன் பொருட்கள், மசாலா, நறுமணப் பொருட்கள் என 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வியாபாரம் செய்கின்றனர். பனியன் நிறுவனங்களும் நடத்துகின்றனர். நேற்று அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே நாளில் புதுக் கணக்கு தொடங்கினர்.
அமாவாசையும் தீபாவளியும் தனித்தனி நாளில் வந்தால் திருப்பூர் 'இரட்டை தீபாவளி' கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த முறை இரண்டும் ஒரே நாளில் வந்ததால் ஒரே தீபாவளியாக உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
கடைகளைக் கழுவிச் சுத்தம் செய்தனர். புதிய கணக்குப் புத்தகங்களை வைத்தனர். மாவிலைத் தோரணம், வாழைக் கன்று, பூ மாலை என ஆயுத பூஜை போல் கடைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டன. இஷ்ட தெய்வங்களின் படங்களுக்கு மாலை அணிவித்தனர். பட்டாசு வெடித்தனர். இனிப்புகளைக் கொடுத்தனர்.
இதில் அழகான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. இஷ்ட தெய்வங்களையே தங்கள் பங்குதாரராகப் பாவித்து, அவர்கள் பெயரில் புதிய கணக்கைத் தொடங்குகின்றனர். சம்பிரதாயத்துக்காக நேற்றே முதல் வியாபாரத்தையும் தொடங்கிவிட்டனர்.
ஊர் மாறினாலும் வழக்கம் மாறவில்லை. திருப்பூர் அவர்களுக்கு வாழ்விடமாக மாறியிருக்கலாம். ஆனால், அவர்களின் பாரம்பரியம் இன்னும் சொந்த ஊரில்தான் இருக்கிறது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி புதுக்கணக்கு துவங்கிய வடமாநிலத்தினர்.
இடம்: திருப்பூர், கே.எஸ்.சி. பள்ளி வீதி.