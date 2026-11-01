வந்தது... உடனே சென்றது! குளத்தில் சரிந்த நீர்மட்டம் விவசாயிகள் கவலை
வந்தது... உடனே சென்றது! குளத்தில் சரிந்த நீர்மட்டம் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:06 PM
பல்லடம்: பல்லடம் வட்டாரத்தில், நீர்நிலைகள் நிரம்பிய வேகத்தில் வற்றி வருவது கவலையை அள்ப்பதாக உள்ளது.
உலக அளவில் பேசப்பட்டு வருவது ‘எல் நினோ’ பாதிப்பு. அவ்வகையில், குறித்த நேரத்தில் பருவமழை பெய்யாததால், பல்லடம் வட்டாரத்தில் வறட்சி தாண்டவமாடி வந்தது. மழை பெய்து விடாதா? நிலம் குளிர்ந்து விடாதா என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தனர்.
அதற்கேற்றவாறு கடந்த வாரம் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்தது. இதில், பல ஆண்டு காலமாக தண்ணீரை பார்த்திராத குளம், குட்டைகளும் நிரம்பின. இந்த மழையே இன்னும் மூன்று மாதத்துக்கு போதுமானது என விவசாயிகள் கருதினர். இச்சூழலில், நிரம்பி வழிந்த குட்டைகளில், தற்போது படிப்படியாக தண்ணீர் வற்றி வருகிறது. பல ஆண்டு காலமாக நீர்நிலைகள் வாடி வறண்டு கிடந்த நிலையில், புத்துயிர் பெற்றது போல் கிடைத்த மழைநீரை நிலம் கிரகித்து கொண்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக, நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் மட்டம் சரிவடைந்து வருகிறது. அடுத்த மழை எப்போது வரும்? நீர்நிலைகள் மீண்டும் எப்போது நிரம்பும் என, விவசாயிகள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.