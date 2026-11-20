அது வெறும் மனுக்கள் அல்ல... மாற்றுத்திறனாளிகளின் மனசாட்சி துயர் துடைப்பார்களா அதிகாரிகள்?
அது வெறும் மனுக்கள் அல்ல... மாற்றுத்திறனாளிகளின் மனசாட்சி துயர் துடைப்பார்களா அதிகாரிகள்?
UPDATED : நவ 20, 2026 03:06 AM
ADDED : நவ 19, 2026 09:33 PM
திருப்பூர்: மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், 200-க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் பெறப்பட்டன. மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் முத்துக்குமரன் உத்தரவிட்டார்.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,19) நடந்த மாவட்ட அளவிலான குறைகேட்பு கூட்டத்தில், பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள், அவர்களின் பாதுகாவலர்கள் பங்கேற்று கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர். இலவச வீட்டுமனை பட்டா, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு, மாதாந்திர உதவித்தொகை, அரசு வேலை, மூன்று சக்கர ஸ்கூட்டர், சக்கர நாற்காலி உள்ளிட்ட உதவிகள் கேட்டு மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
கலெக்டர் முத்துக்குமரன் மனுக்களைப் பெற்று, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தினார். டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் ஜெகஜோதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பள்ளியில் மாணவி தொடர உத்தரவு
வடிவேலு - - கலைச்செல்வி தம்பதி, ஆட்டிசம் பாதித்த தங்களது மகள் பூலுவப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருவதாகவும், ஒன்பதாம் வகுப்பில் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கப்படுவதாகவும், தற்போது சரியாக படிக்கவில்லை எனக்கூறி மாற்றுச்சான்றிதழ் பெற்று பள்ளியை விட்டு விலகுமாறு ஆசிரியர்கள் வற்புறுத்துவதாகவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர்.
இதைக்கேட்ட கலெக்டர், 'எந்தக் குழந்தையையும் பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றக் கூடாது; சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரிடம் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி உரிய தீர்வு காண வேண்டும்' என்று கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். மேலும், இதுகுறித்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் தன்னிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
மங்கலம் ரோடு, பெரியாண்டிபாளையத்தைச் சேர்ந்த செல்வம், தனது எட்டு வயது ஆட்டிசம் பாதித்த மகனுடன் வாடகை வீட்டில் தொடர்ந்து குடியிருப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீடு மாற வேண்டிய நிலை உள்ளதால் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் மனு அளித்தார். இதேபோல் பலரும் வீடு கேட்டு மனு அளித்தனர்.
அவர்களிடம் பேசிய கலெக்டர், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒதுக்கீட்டுக்கான பயனாளிகள் பங்களிப்புத் தொகையை கூட்டுறவு வங்கிகளில் வட்டியில்லா கடனாகப் பெறலாம் என தெரிவித்தார்.
அரசு வேலை பட்டதாரி மனு
பி.என். ரோடு, போயம்பாளையம் பிரிவு கங்கா நகரைச் சேர்ந்த கவுரி, 36, கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்தபோது ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் இடது காலை இழந்ததாகவும், தற்போது செயற்கைக் கால் பொருத்தியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். எம்.எஸ்சி., படித்துள்ள தனக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
அரசு வேலை கேட்டு மனு அளித்தவர்களிடம், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் நடத்தும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் பங்கேற்று வேலை பெறவும், அரசு பணியிட அறிவிப்பு வெளியாகும்போது தேர்வுகளை எழுதவும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். அணைப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் மூன்று சக்கர ஸ்கூட்டர் கேட்டு மனு அளித்தார்.
உதவித்தொகை உயருமா?
விடாமுயற்சி மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்னேற்ற நலச்சங்கத் தலைவர் மகாதேவன் அளித்த மனுவில், 'மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் ரூ.1,500 மற்றும் ரூ.2,000 மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்த வேண்டும். அண்டை மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவதைப் போல் தமிழகத்திலும் மாதம் ரூ.4,000 முதல் ரூ.6,000 வரை வழங்க வேண்டும்.
மேலும், இணைப்பு சக்கரம் பொருத்திய ஸ்கூட்டர் வழங்குவதற்கான கால இடைவெளியை 10 ஆண்டுகளில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளாகக் குறைக்க வேண்டும். ரைட்ஸ் திட்ட கணக்கெடுப்பில் உண்மையான மாற்றுத்திறனாளிகள் விடுபடாமல் சேர்க்கப்பட வேண்டும். போலி மாற்றுத்திறனாளிகளைக் கண்டறிந்து அரசு சலுகைகளைத் தடுக்க வேண்டும். கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் கழிப்பறையை சீரமைக்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.
147 பேருக்கு பட்டா வழங்க கோரிக்கை
திருப்பூர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல முன்னேற்ற சங்கத் தலைவர் சரவணன் அளித்த மனுவில், ''மாவட்டத்தின் ஒன்பது தாலுகாக்களிலும் வருவாய்த்துறை விசாரணை முடிந்தும், 147 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், உடனடியாக பட்டா வழங்க வேண்டும்'' என்று கூறியுள்ளார்.