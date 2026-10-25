ஆடை ஏற்றுமதிக்கு இனி பொற்காலம்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:54 PM
இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வரிச்சுமையுடன் போராடி வந்த திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதிக்கு, தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் புதிய வழியை காட்டியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு 46 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஏற்றுமதி செய்த திருப்பூருக்கு, இந்த ஒப்பந்தங்கள் மூலம் சுதந்திரமான வர்த்தகத்திற்கான காலம் கனிந்துள்ளதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரிட்டன் ஒப்பந்தம்
கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி முதல் பிரிட்டனுடனான ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதுவரை 11 சதவீதமாக இருந்த வரி முழுமையாக விலக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பிரிட்டனுக்கான ஏற்றுமதி இருமடங்காக உயரும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. சுவிட்சர்லாந்து, நார்வே, ஐஸ்லாந்து, லிச்சென்ஸ்டைன் ஆகிய நாடுகளுடனும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் 32 நாடுகளில் பூஜ்ஜிய வரி சலுகை கிடைத்துள்ளது.
ஐரோப்பிய வளர்ச்சி
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான ஒப்பந்தம் ஜனவரியில் கையெழுத்தாகி விரைவில் அமலுக்கு வரவுள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகளின் மொத்த ஆடை இறக்குமதியில் இந்தியாவின் பங்கு 3 சதவீதம் மட்டுமே. புதிய ஒப்பந்தம் மூலம் அது 5 முதல் 8 சதவீதமாக உயர்ந்தால் திருப்பூரின் ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
நியூசிலாந்து சோதனை
இந்தியா –- ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா -– நியூசிலாந்து ஒப்பந்தங்களால் ஆயத்த ஆடைக்கு பூஜ்ஜிய வரி சலுகை கிடைத்துள்ளது. நியூசிலாந்து ஒப்பந்தம் கடந்த 20ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அங்கு 10 சதவீதமாக இருந்த வரி பூஜ்ஜியமாக குறைந்துள்ளது.
அமெரிக்க வரி
இந்தியா –- அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக கட்டமைப்பு வலுவாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு 50 சதவீதமாக இருந்த வரி 14 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதால் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் அமெரிக்க ஏற்றுமதி இரட்டிப்பாக வாய்ப்புள்ளது.
பாக்ஸ் 1 -
சிறு நிறுவனங்களுக்கும்
காத்திருக்கும் வாய்ப்பு
திருப்பூரில் இருந்து ஏற்றுமதியாகும் பின்னலாடைகள், டி-–ஷர்ட், குழந்தைகள் ஆடைகள் இனி வங்கதேச விலைக்கே கிடைக்கும். வரிச்சலுகை கிடைப்பதால் ஆர்கானிக் காட்டன், நீடித்த நிலையான ஆடைகள் என மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆடை ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு பிராண்ட்கள் பசுமை சார் உற்பத்தியை விரும்புவதால் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
பாக்ஸ் 2 -
ஆர்டர்களுக்கு
சோதனைக்களம்
வரிவிலக்கு சலுகை மகிழ்ச்சி என்றாலும், ஒவ்வொரு நாடும் எதிர்பார்க்கும் தரச்சான்றிதழ் பெறுவது அவசியம். வங்கதேசம், சீனாவுடன் போட்டியிட அதிவிரைவில் ஆர்டர்களை சப்ளை செய்யும் கட்டமைப்பு திருப்பூருக்கு தேவை. பெரிய ஆர்டர்களுக்கு பிரிட்டன், ஐரோப்பிய நாடுகளையும், சிறிய ஆர்டர்களுக்கு சோதனைக் களமாக நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியாவையும் பயன்படுத்தலாம் என்பது ஏற்றுமதியாளர்களின் கருத்து.