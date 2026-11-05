வடக்கு குறுமைய போட்டிகளில் ‘ஜெய்சாரதா’ பள்ளி அபாரம்
வடக்கு குறுமைய போட்டிகளில் ‘ஜெய்சாரதா’ பள்ளி அபாரம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:26 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் வடக்கு குறுமைய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் திருப்பூரில் நடைபெற்றன.
ஜெயசாரதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று, வெற்றிபெற்றுள்ளனர்.
மாணவர்கள் 14 வயது பிரிவு ஹாக்கி, குத்துச்சண்டை, 17 வயது பிரிவு ஹாக்கி, கேரம் (ஒற்றையர்) போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
19 வயது பிரிவு கையெறிபந்து, பூப்பந்து, (ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர்) ஆகிய போட்டிகளில் முதலிடம்.
14 வயது பிரிவு கேரம் (இரட்டையர்), பூப்பந்து, 17 வயது பிரிவு கால்பந்து, 19 வயது பிரிவு கேரம் (இரட்டையர்), பீச் வாலிபால், ஹாக்கிஆகிய போட்டிகளில் இரண்டாமிடம்.
சதுரங்கம் மற்றும் சிலம்பம் போட்டிகளில் மூன்றாமிடம். மாணவியர் பிரிவில், 14, 17 மற்றும் 19 வயது பிரிவு பூப்பந்து போட்டிகளில் முதலிடம். 14 வயது பிரிவு பீச் வாலிபால் மற்றும் சிலம்பப் போட்டிகளில் இரண்டாமிடம், பல்வேறு பிரிவிலான சிலம்பப் போட்டிகளில் மூன்றாமிடமும் பிடித்தனர்.
தடகளத்தில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தைப் பெற்றதோடு, குழுப் போட்டிகளில் இரண்டாமிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சாதித்த மாணவ, மாணவியரையும், உடற்கல்வி ஆசிரியர்களையும், பள்ளி தாளாளர் வேலுசாமி, அறக்கட்டளை செயலாளர் கீர்த்திகாவாணி சதீஷ், பொருளாளர் சுருதி ஹரிஷ், பள்ளி முதல்வர் மணி மலர் ஆகியோர் பாராட்டினர்.