/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நகை பறிப்பு 2 பேர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
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காங்கயம்: மதுரையை சேர்ந்தவர் பியூலா இவாஞ்சலின், 30. குடும்பத்துடன் காங்கயம் பங்களாபுதுார் சாலையில் தங்கி வசித்து வருகிறார். பாப்பினி பச்சாபாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 17ம் தேதி மாலை பணி முடிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பியபோது முத்துார் – காங்கயம் சாலை அகிலாண்டபுரம் வள்ளுவன் நகர் அருகே பின்னால் வந்த இருவர் இவர் அணிந்திருந்த 3.5 சவரன் நகையை பறித்து தப்பினர்.
காங்கயம் போலீசார் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் கோவை வெள்ளாண்டிபாளையத்தை சேர்ந்த கார்த்தி, 28, தங்கராஜ், 34 ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 6 சவரன் நகை மற்றும் இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.