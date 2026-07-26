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துறை மீது நம்பிக்கை அதிகரிப்பு: இணை கமிஷனர் பெருமிதம்

துறை மீது நம்பிக்கை அதிகரிப்பு: இணை கமிஷனர் பெருமிதம்

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:49 PM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:49 PM ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM

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திருப்பூர்: ''சேவை சார்ந்த அணுகுமுறை காரணமாக வருமான வரித்துறை மீது மக்களுக்கும் நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது,'' என வருமான வரி தின விழாவில், வருமான வரித்துறை இணை கமிஷனர் மேத்யூ சைமன் பேசினார்.

வருமான வரித்துறையின் 167-வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, திருப்பூர் வருமான வரி அலுவலகத்தில் வருமான வரி தின விழா நடைபெற்றது.

மத்திய பொதுப்பணித் துறை உதவி பொறியாளர்கள் ராஜா, ரங்கராஜன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர். வருமான வரி அலுவலர் பிரசாத் வரவேற்றார். பிரேமலதா மோகன்ராஜ் முன்னிலை வகித்தார்.

வருமான வரி இணை கமிஷனர் மேத்யூ சைமன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், வரி நிர்வாகத்தில் செயல்திறன், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் வரி செலுத்துவோரை மையமாகக் கொண்ட சேவை அணுகுமுறையை மேலும் வலுப்படுத்துவது அவசியமாகியுள்ளது. தேசிய கருவூலத்துக்கு உரிய வரி வருவாயை உறுதி செய்வதுடன், வரி செலுத்துவோரிடம் தொழில்முறை நேர்மையுடன் செயல்படுவது அதிகாரிகளின் முக்கியப் பொறுப்பாகும். சேவை சார்ந்த அணுகுமுறையால் வருமான வரித்துறை மீது மக்களின் நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

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