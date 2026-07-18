ரேவதி மெடிக்கல் சென்டரில் மூட்டு மாற்று சிகிச்சை முகாம்
ரேவதி மெடிக்கல் சென்டரில் மூட்டு மாற்று சிகிச்சை முகாம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:21 AM
திருப்பூர்: ரேவதி மெடிக்கல் சென்டர் தலைவர் டாக்டர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அறிக்கை:
திருப்பூர் மக்களுக்கு, எலும்பு மற்றும் மூட்டு சார்ந்த நோய்களுக்கு நவீன மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குவதற்காக, சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையின் எலும்பியல் மற்றும்மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைத் துறைத்தலைவர் டாக்டர் கோசிகன், 18ம் தேதி (இன்று) திருப்பூர் வருகிறார். அவர், ரேவதி மெடிக்கல் சென்டரில் சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குகிறார்.
சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை முகாம் காலை 11:00 முதல் மாலை 6:00 மணி வரை நடைபெறும். ஒரே நாள் மட்டுமே நடைபெறும் இந்த மருத்துவ முகாமில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே நேரடி ஆலோசனை வழங்கப்பட உள்ளது.
முகாமில் பங்கேற்க, 1,200 ரூபாய் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது. எலும்பியல் நிபுணரின் முழுமையான ஆலோசனை, ஒரு பகுதி எக்ஸ்-ரே பரிசோதனை, சர்க்கரை பரிசோதனை மற்றும் யூரிக் அமில இரத்தப் பரிசோதனை, பிசியோதெரபி ஆலோசனை, உணவுமுறை ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
முழங்கால், இடுப்பு, கழுத்து, முதுகு வலி, தோள்பட்டை வலி, மூட்டு தேய்மானம், விளையாட்டு காயங்கள், தசைநார் காயங்கள், எலும்பு முறிவுகள், ரோபோட்டிக் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் நோயாளிகள் மற்றும் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் உள்ளோர், முகாமில் ஆலோசனை பெறலாம்.
எனவே, பொதுமக்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். முன்பதிவு மற்றும் தகவல்களுக்கு 98422 09999 மற்றும் 98422 11116 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.