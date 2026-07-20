குறுமைய 'பீச் வாலிபால்' மாணவர்கள் உற்சாகம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:37 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
திருப்பூர்:திருப்பூர் வடக்கு குறுமைய பீச் வாலிபால் போட்டி, நெருப்பெரிச்சல் திருமுருகன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்றது. பள்ளி முதல்வர் சுதாமோகன் போட்டிகளை துவங்கிய வைத்தார். கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர்கள் ஜெரால்டு, லாவண்யா போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்.
பீச் வாலிபால் போட்டியில் 15 அணிகள் பங்கேற்றன. 14 வயது பிரிவில் திருமுருகன் மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடமும், ஜெய்சாரதா பள்ளி 2-ம் இடமும்; 17 வயது பிரிவில் திருமுருகன் மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடமும், விகாஸ் மெட்ரிக் பள்ளி 2-ம் இடமும்; 19 வயது பிரிவில் ஜூனியர் விகாஸ் பள்ளி முதலிடமும், ஜெய்வாபாய் பள்ளி 2-ம் இடமும் பெற்றன.
டென்னிகாய்ட் போட்டியில் 11 பள்ளிகள் பங்கேற்றன. 14 வயது ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளில் இன்பான்ட் ஜீசஸ் மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடமும், ஸ்ரீ சாய் பள்ளி 2-ம் இடமும் பிடித்தன.
இதேபோல், தெற்கு குறுமைய பீச் வாலிபால் போட்டி வித்ய விகாசினி பள்ளியில் நடைபெற்றது. பள்ளி முதல்வர் நகுலன் பிரணவ் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார். 14, 17, 19 வயது ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் வித்ய விகாசினி மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடம் பெற்றது. 14 மற்றும் 17 வயது பிரிவுகளில் பிரன்ட்லைன் மெட்ரிக் பள்ளியும், 19 வயது பிரிவில் வேலவன் மெட்ரிக் பள்ளியும் 2-ம் இடம் பெற்றன.