நுால் விலை கட்டுக்குள் வேண்டும்: ‘காஜா பட்டன்’ சங்க மகாசபை வேண்டுகோள்
நுால் விலை கட்டுக்குள் வேண்டும்: ‘காஜா பட்டன்’ சங்க மகாசபை வேண்டுகோள்
ADDED : அக் 28, 2026 06:17 PM
திருப்பூர்: நுால் விலை உயர்வை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு திருப்பூர் காஜா பட்டன் உரிமையாளர்கள் சங்க மகாசபை வலியுறுத்தியுள்ளது.
தெற்கு ரோட்டரி மஹாலில் இன்று (அக்.,28) நடந்த மகாசபை கூட்டத்திற்கு தலைவர் கருப்புசாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ராஜ், பொருளாளர் சிதம்பரம் ஆண்டறிக்கை மற்றும் வரவு-செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்தனர்.
நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
மின் கட்டண உயர்வால் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், குறு, சிறு தொழில்களுக்கான மின் கட்டண உயர்வை தமிழக அரசு குறைக்க வேண்டும்.
வங்கிகள் குறு, சிறு நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்க வேண்டும். பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
நுால் விலை உயர்வால் பின்னலாடை தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நுால் விலையை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும்.
பின்னலாடையில் காஜா- பட்டன் தொழில் என்பது மதிப்பு கூட்டு தொழில் ஆகும். இத்தொழில் சீராக இயங்கவும், மேம்படவும் மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும்.
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காஜா பட்டன் உரிமையாளர்கள் சங்க மகாசபை கூட்டத்தில், தலைவர் கருப்புசாமி பேசினார். அருகில், செயலாளர் ராஜ், பொருளாளர் சிதம்பரம் உள்ளிட்டோர்.
இதில் பங்கேற்றோர்.