/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கல்லாபுரம் கால்வாய் துார்வாரும் பணி துவக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:42 PM
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உடுமலை: உடுமலை, அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டு பாசனம், கல்லாபுரம் கால்வாய் துார்வாரும் பணிகள் துவங்கி உள்ளன.
உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதியில் விவசாயம் பிரதானமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மடத்துக்குளம் பகுதியில், கால்வாய்களை துார்வார வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டு, எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசனத்திலுள்ள கல்லாபுரம் கால்வாய் துார்வாரும் பணிக்கு, ரூ. 4.25 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லாபுரம் பூளவாடி துவங்கி, வேல் நகர் வரை, 6 கி.மீ., துாரம் நடக்கும் இப்பணிகள் துவக்க விழா நடந்தது. உதவி பொறியாளர் இந்திரபிரசாத் மற்றும் பாசன விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.