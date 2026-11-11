கந்தசஷ்டி இன்று துவக்கம்: 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, கொங்கணகிரி கந்தப்பெருமான் கோவிலில், 17வது ஆண்டு கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார திருக்கல்யாண விழா, இன்று துவங்குகிறது.
ஐப்பசி மாதம் வரும் கந்தசஷ்டி விழா, இன்று, அனைத்து முருகர் கோவில்களிலும் துவங்குகிறது. சஷ்டி விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள், இன்று முதல் காப்பு அணிந்து, விரதம் துவக்க உள்ளனர். மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுசாமி கோவிலில், காலை கணபதி ேஹாமம், அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரபூஜையும், காப்பு அணியும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.
விராலிக்காடு சென்னியாண்டவர் கோவில், நல்லுார் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், அலகுமலை முத்துக்குமார பாலதண்டாயுதபாணி கோவில், திருப்பூர், பூச்சக்காடு செல்வ விநாயகர் கோவில் என, அனைத்து முருகர் கோவில்களிலும், இன்று காலை காப்பு கட்டி விழா துவங்குகிறது.
விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில், காலையில் சிறப்பு யாகவழிபாடும், மாலையில் காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடக்க உள்ளது.
திருப்பூர் கொங்கணகிரி கந்தப்பெருமான் கோவிலில், இன்று காலை கணபதி ேஹாமம், கொடியேற்றம் மற்றும் காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சி நடக்கவுள்ளது. தினமும் வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர் அபிஷேகம், வரும் 15ம் தேதி மாலை சூரசம்ஹாரமும், 16ம் தேதி காலை, திருக்கல்யாண உற்சவம் மற்றும் அன்னதானம் நடைபெற உள்ளது.