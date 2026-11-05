/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கான்கிரீட் நடைபாதையில் கரணம் தப்பினால் மரணம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:41 AM
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பொங்கலுார்: பல்லடம் - தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொங்கலுார் ஒன்றியம், தண்ணீர் பந்தல் பகுதியில் மழை நீர் செல்ல கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டு, கம்பி கட்டி கான்கிரீட் போடப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது பாதசாரிகள் ஏராளமானோர் நடந்து செல்கின்றனர். அந்த கால்வாயின் மேல் பகுதியில் இரண்டு இடங்களில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இரவு நேரத்தில், அவ்வழியாக நடந்து செல்வோர், பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல், கீழே விழுந்தால் படுகாயம் ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே, பள்ளத்தை உடனே சீரமைக்க வேண்டுமென அப்பகுதி பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.