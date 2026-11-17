/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கராத்தே போட்டி மாணவிக்கு பாராட்டு
ADDED : நவ 16, 2026 12:31 AM
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திருப்பூர்: ஈரோடு, டெக்ஸ்வேலியில், 70வது எஸ்.ஜி.எப்.ஐ. மாநில கராத்தே தேர்வுப் போட்டி நடந்தது. மிசு-ஹா ஷிட்டோ ரியு கராத்தே-டூ அசோசியேஷன் இந்தியா பள்ளி வீராங்கனை நவீனாஸ்ரீ, 14 வயது, 46 கிலோ எடைப் பிரிவில் பங்கேற்று, மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்று தங்கம் வென்றார்.
இதன் மூலம்: 12 வரை, பஞ்சாபில் நடக்கும் எஸ்.ஜி.எப்.ஐ. (இந்திய பள்ளிகள் விளையாட்டுக் குழுமம்) நடத்தும் தேசிய கராத்தே போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளார்.
தேசிய கராத்தே போட்டிக்கு செல்ல உள்ள மாணவியை, சங்க தலைவர் முரளிதரன், செயலாளர் ஜெயக்குமார், பொருளாளர் தவக்குமார், பயிற்சியாளர் கபிலன் உள்ளிட்டோர் பாராட்டினர்.