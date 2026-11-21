UPDATED : நவ 21, 2026 06:16 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:16 PM
பல வண்ணங்களில், பல வடிவங்களில் விளக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டாலும் கூட, இன்றளவும் கார்த்திகை தீபத்தின் பாரம்பரிய அடையாளம் மண் விளக்குகள் தான் என்கிறார் மண்பாண்டத் தொழிலாளர் ஜெகதீஸ்வரன்.
அகல்விளக்கு, பானை உட்பட மண்பாண்டங்கள் தயாரிப்பில் ஆறு தலைமுறைகளாக ஈடுபட்டு வரும் ஜெகதீஸ்வரன், காங்கயம் அருகே சம்மந்தம்பாளையத்தில் வசிக்கிறார். என்ன தான் நவீனம் கோலோச்சினாலும் சில விஷயங்கள் மாறாது என்பதற்கு உதாரணமாக இன்றளவும் இவர் தயாரிக்கும் அகல் விளக்குகளுக்கு ‘மவுசு’ இருக்கத்தான் செய்கிறது.
தனது ஆத்மார்த்தமான தொழில் குறித்து ஜெகதீஸ்வரன் இப்படி சொல்கிறார்...
எனது கொள்ளு தாத்தாவுக்கு முந்தைய தலைமுறையில் இருந்தே, ஆறு தலைமுறைகளாக நாங்கள் மண் பானைகள், தீப விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். நமது ஊரில் கிடைக்கும் மண்ணை எடுத்து, அதற்கு அழகான வடிவம் கொடுத்து அகல்விளக்குகளாக உருவாக்கி, இறைவனுக்குப் படைப்பதில் ஒருவிதமான மனநிறைவு இருக்கிறது. மண்விளக்கில் சுடர் விட்டு எரியும் தீபத்தைப் பார்ப்பதே தனி மகிழ்ச்சி.
நடப்பாண்டின் துவக்கத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. அதன்பின், ஓரளவு மழை பெய்தது. தற்போது தேவையான அளவுக்கு முழுமையான களிமண் கிடைப்பதில்லை. இதனால், பல்வேறு வகையான மண்ணைக் கலந்து விளக்குகளைத் தயாரித்து வருகிறோம். ஒரு கிலோ மண்ணில் ஏறத்தாழ, 150 முதல் 160 விளக்குகள் வரை தயாரிக்க முடியும்.
விளக்குகளை தயாரிப்பதைவிட, அவற்றை வெயிலில் காயவைத்து, ஈரப்பதம் முழுமையாக நீங்கி நன்றாக உலரும் வரை பாதுகாப்பது தான் சற்று கடினமான வேலை. சிறிய மழைத்துளி விளக்குகளின் மீது விழுந்தால்கூட சேதமடைந்துவிடும். சிறிதளவு சேதம் ஏற்பட்டாலும் அந்த விளக்குகளை பயன்படுத்த முடியாது. வேறு வழியின்றி அவற்றை ஒதுக்கிவிட வேண்டியதுதான்.
மண் அடுப்பு, மண் சட்டி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி சமையல் செய்வது குறைந்துவிட்டாலும், காஸ் அடுப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற மண் பானைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இதனால், அவற்றை அதிக அளவில் தயாரித்து வருகிறோம். மண்சட்டியில் புளி, வத்தல் குழம்பு, சாம்பார் போன்றவற்றைச் சமைத்து சாப்பிட்டுவிட்டு, அதேபோல் ஒரு மண்சட்டி வேண்டும் எனக் கேட்டு வாங்கி செல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
புரட்டாசி மாதத்தில் அகல்விளக்கு உற்பத்தியை துவங்குவோம். கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னரே உற்பத்தியை நிறைவு செய்து, கார்த்திகை முதல் நாளிலேயே கடைகளுக்கு விளக்குகளை அனுப்பி வைத்துவிடுவோம். கார்த்திகை மாத இறுதியில், தை மாத புதுப்பொங்கலுக்கான மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்கும் பணியை துவங்கி விடுவோம்.
பழமையே புதுமை
வடமாநிலங்களில் இருந்து பல்வேறு டிசைன்களில், மெஷினில் தயாரிக்கப்பட்ட பல வண்ண விளக்குகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. அவை பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் பளிச்செனவும் இருப்பதால் பலரும் விரும்பி வாங்குகின்றனர். இருப்பினும், நமது ஊரில் கிடைக்கும் களிமண்ணை கொண்டு பாரம்பரிய முறையில் தயாரிக்கப்படும் அகல்விளக்குகளே தமிழர்களின் பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் எடுத்து காட்டுகின்றன.
கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் மண்விளக்குகளில் தீபம் ஏற்றுவதுதான் நம் மரபு. நவீன வடிவமைப்புகளில் தயாரிக்கப்படும் விளக்குகள் வரவேற்பைப் பெற்றாலும், பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாகத் திகழ்வது மண்விளக்குகளே...
என்று நமது பாரம்பரியத்தையும், கலாச்சாரத்தையும், மண்ணின் பெருமையே ஒரு சேர விளக்கிய அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லி விடைபெற்றோம்.