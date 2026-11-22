/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 5.0 மாணவருக்கு திருக்குறள் போட்டி
காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 5.0 மாணவருக்கு திருக்குறள் போட்டி
காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 5.0 மாணவருக்கு திருக்குறள் போட்டி
UPDATED : நவ 21, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:14 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: ‘காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0’ நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, மாணவர்களுக்கு ‘திருக்குறள் கற்போம்’ என்ற தலைப்பில் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
இதில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்க பல்கலைக்கழகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்கலை மானியக் குழு (யு.ஜி.சி.) அறிவுறுத்தியுள்ளது. மத்திய கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி வரும், 28-ம் தேதி முதல் டிச. 12-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள கருத்துகளை மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்த்து, அவர்களுக்கு நல்வழிகாட்டும் நோக்கில் இப்போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. ோட்டிகள் குறித்த முழு விவரங்களை காசி தமிழ் சங்கமத்தின் kts.cict.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.