விளையாட்டு போட்டிகளில் கதிரவன் பள்ளி அசத்தல்

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ADDED : நவ 04, 2026 11:26 PM
திருப்பூர்: பல்லடம் வட்ட அளவிலான குறுமைய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மங்கலம் கதிரவன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பல்வேறு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற போட்டிகளில், உயரம் தாண்டுதலில் பிளஸ் 1 மாணவர் பாபு முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார். ஈட்டி எறிதலில் அதே வகுப்பைச் சேர்ந்த நவீன் முதலிடமும், கவின் மூன்றாமிடமும் பிடித்தனர்.
நீளம் தாண்டுதலில் பிளஸ் 2 மாணவர் நித்திஷ் இரண்டாமிடம் பெற்று மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார். 19 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவு 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் பள்ளி அணி இரண்டாமிடம் பிடித்தது. சதுரங்கப் போட்டியில் 8-ம் வகுப்பு மாணவன் வெங்கடேஷ் இரண்டாமிடம் பெற்று மாவட்டப் போட்டிக்குத் தேர்வானார்.
கேரம் போட்டியில் மூன்று மாணவர்கள் இரண்டாமிடமும், சிலம்பத்தில் ஒரு மாணவன் முதலிடமும், இரண்டு மாணவிகள் இரண்டாமிடமும், ஒரு மாணவன் மூன்றாமிடமும் பெற்றனர். எறிபந்து, கபடி போட்டிகளிலும் பள்ளி அணிகள் இரண்டாமிடம் பிடித்தன.
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியரை பள்ளி செயலாளர் ராஜ்குமார், தாளாளர் ஸ்ரீ சரண்யா ராஜ்குமார், முதல்வர், துணை முதல்வர் ஆகியோர் பாராட்டினர்.