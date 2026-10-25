‘பிராண்ட்’ மையமாக பின்னலாடை நகரம்: ‘வால்ரஸ் – யெஸ் இந்தியா கேன்’ முனைப்பு
‘பிராண்ட்’ மையமாக பின்னலாடை நகரம்: ‘வால்ரஸ் – யெஸ் இந்தியா கேன்’ முனைப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:02 PM
திருப்பூரை வெறும் பின்னலாடை நகரமாக மட்டுமின்றி, பிராண்ட்களை உருவாக்கும் மையமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நனவாக்கும் வகையில், 'வால்ரஸ் – யெஸ் இந்தியா கேன்' என்ற பெயரில் இணையவழி மற்றும் நேரடி சந்தைத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
‘‘புதிதாக பிராண்ட் தொடங்க நினைப்பவர்கள், வினியோகச் சங்கிலியின் நுணுக்கங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை. பெரிய உள்கட்டமைப்பு இல்லாமல், சிறு அளவிலான உற்பத்தியை தொடங்கி விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்பை இந்த தளம் வழங்கும்’’ என்கின்றனர் தொழில் முன்னோடிகள்.
'வால்ரஸ் – யெஸ் இந்தியா கேன்' நிர்வாக இயக்குனர் டேவிட் கூறியதாவது:
திருப்பூரின் எதிர்காலம் உற்பத்தியை வைத்து மட்டும் அளவிடப்படக் கூடாது, நாம் உருவாக்கும் பிராண்ட்களை வைத்தும் அளவிடப்பட வேண்டும். திருப்பூர் பேஷன் டிசைனிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் டைரக்ட்- கன்ஸ்யூமர் பிராண்ட்களின் தலைமையகமாக மாற வேண்டும். தயாரிப்பு முதல் பேக்கிங், பிராண்டிங் வரை ஒரே இடத்தில் செய்து கொடுக்கும் மையங்களை ஊக்குவிக்கலாம்.
சீனாவின் பலம் பிரம்மாண்ட உற்பத்தி மற்றும் குறைந்த விலை. ஆனால், திருப்பூரின் பலம் பூஜ்ஜிய கழிவுநீர் வெளியேற்றம், மரபுசாரா எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் சிறிய ஆர்டர்களை பல வண்ணங்களில் தயாரிக்கும் தனித்துவமான கட்டமைப்பு.
மத்திய அரசு தரவுப்படி உள்நாட்டு ஆடை தேவை 12.02 லட்சம் கோடி ரூபாய். இந்த மிகப்பெரிய சந்தையை புரிந்துகொண்டு பிராண்ட்களை உருவாக்கி, பின்னர் சர்வதேச சந்தைக்கு விரிவுபடுத்தலாம். சீனாவுடன் விலையில் போட்டியிடாமல், ஆர்கானிக் காட்டன், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடை என்ற மதிப்பின் அடிப்படையில், பிரிட்டன் போன்ற தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை பயன்படுத்தி உலக இ-–காமர்ஸ் தளங்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை அடைய வேண்டும்.
டேவிட்