அமெரிக்க வாயிலை திறக்கும் புதிய தளம்: பின்னலாடை நகருக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி
அமெரிக்க வாயிலை திறக்கும் புதிய தளம்: பின்னலாடை நகருக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 27, 2026 10:02 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:44 PM
அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகத்தில் திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு இரண்டு நல்ல செய்திகள் வந்துள்ளன. ஒன்று, இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தகத்தை எளிதாக்கும் புதிய இணையதளத்தில் சில மாதங்களில் 3,500 பதிவுகள் வந்துள்ளன. மற்றொன்று, இந்திய -- அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளார். இந்திய - - அமெரிக்க வர்த்தக வசதி தளம் தொடங்கப்பட்ட சில மாதங்களில் 3,500 பதிவுகளை பெற்றுள்ளதாகவும், இந்த தளம் குறிப்பாக குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் முதல் முறை ஏற்றுமதி செய்பவர்கள் அமெரிக்க சந்தையை அடைய உதவும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நம்பிக்கை, வர்த்தகம், வாய்ப்புகள். இந்த தளம் இரு தரப்பு வணிகங்களையும் தடையின்றி இணைக்கும் முக்கிய முயற்சி.இந்த தளம் நியூயார்க்கில் உள்ள இந்திய துணை துாதரகம், அமெரிக்காவில் உள்ள மற்றத் துணை துாதரகங்கள் மற்றும் வாஷிங்டனில் உள்ள இந்திய துாதரகம் இணைந்து உருவாக்கிய வணிகத்திற்கு வணிகம் என்ற டிஜிட்டல் சந்தையாகும். இதில் பொருள் வகைப்படி பட்டியல், தேடும் வசதி, தனிப்பட்ட டேஷ்போர்டு, மெய்நிகர் கண்காட்சிகள் போன்ற வசதிகள் உள்ளன.
திருப்பூருக்கு இது நேரடி வாய்ப்பு. இதுவரை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்றால் பெரிய ஏற்றுமதியாளர் மூலமாகவோ, ஏஜென்ட் மூலமாகவோ தான் செல்ல முடியும். இந்த தளத்தில் திருப்பூரில் உள்ள ஒரு சிறு நிறுவனம் தனது டி--சர்ட், குழந்தைகள் ஆடைகளை நேரடியாக பதிவேற்றி அமெரிக்க வாங்குபவரை தேடலாம். முதல் முறை ஏற்றுமதி செய்பவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய கதவு.
இரண்டாவது செய்தி இன்னும் முக்கியமானது. ஹேக் நகரில் நடந்த இந்திய -- நெதர்லாந்து வணிக மன்றத்தில் பேசிய அமைச்சர், இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் முன்மொழியப்பட்ட இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் பெரும்பாலான விவாதங்களை முடித்துவிட்டு, தற்போது இறுதி வடிவம் கொடுத்து வருவதாக கூறியுள்ளார். கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் ஒன்பது தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை இந்தியா முடித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
திருப்பூரை பொறுத்தவரை அமெரிக்கா தான் மிகப்பெரிய சந்தை. ஏற்றுமதியில் 30 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு செல்கிறது. வரி தொடர்பான நிச்சயமற்ற தன்மை காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாக ஆர்டர்கள் தாமதமாகின. ஒப்பந்தம் இறுதியானால் வரி குறையும், சந்தை அணுகல் எளிதாகும். புதிய தளத்தில் பதிவு செய்து வாங்குபவரை தேடி வைத்துக் கொண்டால், ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானவுடன் திருப்பூர் நிறுவனங்கள் உடனடியாக ஆர்டரை பிடிக்கலாம். இது திருப்பூருக்கு இரட்டை சந்தோஷம் தான்.