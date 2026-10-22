/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/தகவல் உரிமை சட்டம் அறிவது அவசியமானது
UPDATED : அக் 09, 2026 12:17 AM
ADDED : அக் 09, 2026 12:14 AM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லுாரி நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சார்பில் தகவல் பெறும் உரிமை சட்ட வார விழா நடந்தது.
கல்லுாரி முதல்வர் கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். என்.எஸ்.எஸ். ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பர்வீன்பானு, சுரேஷ்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
‘கேள்விகள் கேட்போம் துணிவோடு’ என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் செங்கமுத்து பேசுகையில், “ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடு, வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்பு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை உள்ளது.
அதற்கு தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் வழிவகுக்கிறது. யாரையும் கேள்வி கேட்கும் உரிமையை வழங்கியுள்ள இந்த சட்டம் குறித்து இன்றைய மாணவர்களும், நாளைய இளைஞர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.