ADDED : நவ 16, 2026 07:51 PM
திருப்பூர்: சபரிமலை செல்லும் பக்தர் வசதிக்காக வியாழன் தோறும் கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திகை மாதம் இன்று பிறப்பதால், சபரிமலை மண்டல பூஜை துவங்கியுள்ளது. இதனால், சபரிமலை கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர் வசதிக்காக, சென்னை எழும்பூர் – கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில் (எண்:06117) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும், 19ம் தேதி முதல் 2027 ஜன. 21ம் தேதி வரை வெள்ளிதோறும் இந்த ரயில் இயங்கும். இரவு 11:40 மணிக்கு எழும்பூரில் புறப்படும் ரயில் மறுநாள் மாலை, 4:30 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கமாக, 20ம் தேதி முதல், 2027 ஜன. 22 வரை கொல்லம் – சென்னை சிறப்பு ரயில் (எண்:06118) வெள்ளிக் கிழமைகளில் இயங்கும். மாலை 6:45 மணிக்கு கொல்லத்தில் புறப்படும் ரயில் மறுநாள், மதியம் 12:30 மணிக்கு எழும்பூர் சென்றடையும். ஈரோடு, திருப்பூரில் நிற்கும் இந்த ரயில் கோவை ஜங்ஷன் செல்லாது; போத்தனுார் வழியாக பயணிக்கும்.