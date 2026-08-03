தீரன் சின்னமலை நினைவு நாள் ஓடாநிலையில் இன்று மலரஞ்சலி கொங்கு நாடு விவசாயிகள் கட்சி அழைப்பு
தீரன் சின்னமலை நினைவு நாள் ஓடாநிலையில் இன்று மலரஞ்சலி கொங்கு நாடு விவசாயிகள் கட்சி அழைப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 05:20 AM
திருப்பூர்: தீரன் சின்னமலை நினைவு நாளான இன்று, ஓடாநிலையில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் கொங்குநாடு விவசாயிகள் கட்சி சார்பில் மலரஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது.
கொங்குநாடு விவசாயிகள் கட்சி மாநில தலைவர் கொங்கு முருகேசன், மாநில பொதுச் செயலாளர் கொங்கு ராஜாமணி ஆகியோரது அறிக்கை:
விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் ஆயுதமேந்தி போராடிய முன்னோடிகளில் தீரன் சின்னமலை முக்கிய இடம் பெற்றவர். கொங்கு மண்ணின் பெருமையாகவும், தமிழரின் வீர அடையாளமாகவும் அவர் விளங்குகிறார். தன்னம்பிக்கை, தியாகம், நாட்டுப்பற்று மற்றும் சுதந்திர வேட்கைக்கு அவரது வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது.
பெயரில் சின்னமலையாக இருந்தாலும், அவரது வீரமும் புகழும் இமயமலையையும் மிஞ்சியது. சுதந்திரமே உயிர் என்ற உறுதியுடன் தலைவணங்காமல் போராடிய அவரது வீரம், தியாகம், தலைமைப் பண்புகளை இன்றைய இளைஞர்கள் முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும். தன்னலத்தை விட நாட்டு நலனே முக்கியம் என்பதை அவரது வாழ்க்கை உணர்த்துகிறது.
தீரன் சின்னமலை நினைவு நாளையொட்டி, ஈரோடு மாவட்டம், ஓடாநிலையில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் கொங்குநாடு விவசாயிகள் கட்சி சார்பில் இன்று மலர் அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது. இதில் கட்சி நிர்வாகிகள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்று வீர வணக்கம் செலுத்த அழைக்கிறோம்.