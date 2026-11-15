/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மேற்கு வங்க பெண்ணுக்கு ஆம்புலன்ஸில் ‘குவா...குவா’
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
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திருப்பூர்: ஓடும் ஆம்புலன்ஸில் மேற்கு வங்க பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தது.
கொடுவாய், நிழலியில் வசிக்கும் மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அல்பிஸ், 40, என்பவரது மனைவி அல்பனா, 38. இவருக்கு இரவு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கணவர் 108 ஆம்புலன்ஸை அழைத்தார். விரைந்து வந்த மருத்துவ உதவியாளர் சுதாகரன், ஆம்புலன்சிலேயே பிரசவம் பார்த்தார். டிரைவரும் அவருக்கு உதவினார். இதில் அல்பனாவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது.
தாயும் சேயும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவசர நேரத்தில் துரிதமாகச் செயல்பட்ட 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களை மகப்பேறு மருத்துவர்கள் பாராட்டினர்.