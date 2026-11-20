/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பெண் வக்கீல் புகாரில் குமாஸ்தா அதிரடி கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 08:14 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:14 PM
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திருப்பூர்: தாராபுரத்தில் பெண் வக்கீல் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறான பதிவுகளை வெளியிட்டதாக, வக்கீல் குமாஸ்தா ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தாராபுரம் அருகே அலங்கியத்தைச் சேர்ந்த அமுதவள்ளி,40. வக்கீலாக பணியாற்றி வருகிறார். கொட்டாப்புளிபாளையத்தைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார், 44, வக்கீல் குமாஸ்தாவாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர், சமூக வலைதளங்களில் அமுதவள்ளி குறித்து தொடர்ந்து அவதூறான பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அமுதவள்ளி கண்டித்தும், செந்தில்குமார் தொடர்ந்து அவ்வாறு செயல்பட்டு வந்துள்ளார். இதனால், அவர் தாராபுரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீசார், செந்தில்குமாரை கைது செய்தனர்.