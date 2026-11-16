ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நாளை கும்பாபிேஷகம்
ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நாளை கும்பாபிேஷகம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:14 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:00 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், பி.என். ரோடு, மேட்டுப்பாளையம், வெங்கடேசபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நாளை (நவ.16) காலை 9:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து, ஸ்ரீ ராமலிங்கேஸ்வரர் - ஸ்ரீ சவுடேஸ்வரி அம்மன் திருக்கல்யாண வைபவம் மதியம் 12:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
கடந்த 12ம் தேதி முகூர்த்தக்கால் நடுதல், கங்கணம் கட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து, கணபதி ஹோமம், கோமாதா பூஜை, தீர்த்தக்குட ஊர்வலம், யாக பூஜைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இன்று காலை மங்கல இசை, திருமுறை பாராயணம், ஆறாம் கால யாக பூஜையைத் தொடர்ந்து, கோபுர விமானங்கள், பரிவார மூர்த்திகள் மற்றும் அம்மனுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து மகா அபிஷேகம், அன்னதானம் நடைபெறுகின்றன.
மதியம் 1:00 மணிக்கு தொட்டப்ப பெருவிழாவும், மாலை 4:00 மணிக்கு ஆதிவிநாயகர் கோவிலில் இருந்து பஞ்ச வாத்தியங்கள் முழங்க, வீரமுட்டி மற்றும் அலகு வீரர்களின் அலகு சேவையுடன் மகா சக்தி அம்மன் அழைப்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு அச்சு வெல்லக்கோட்டையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கொலு மண்டபத்தில் மகா சக்தி அம்மன் எழுந்தருளுகிறார்.
நாளை மஹா சாமுண்டி அம்மன் அழைத்தல், பஞ்சாமிர்த பூஜை, மகா ஜோதி அம்மன் அழைத்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளும், 18ம் தேதி குண்டம் கண் திறப்பு, மாலை குண்டம் இறங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகின்றன.
திருப்பூர், பி.என். ரோடு, வெங்கடேசபுரம், ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு சீர்வரிசை எடுத்து வந்த பக்தர்கள்.