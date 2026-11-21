UPDATED : நவ 20, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:36 PM
சேவூர்: சேவூரில் உள்ள ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஸ்ரீகல்யாண வெங்கட்ரமண பெருமாள் கோவிலில், முதலாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது.
கணபதி ஹோமம், விஸ்வக்சேனர் பூஜை, மகா சங்கல்பம், சுதர்சன ஹோமம், வேத பாராயணம் ஆகியன நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமிக்கு மங்கள ஸ்நானம் மற்றும் சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. மேளதாளங்கள் முழங்க அரசமரத்து விநாயகர் கோவிலில் இருந்து இனிப்புகள், பழங்கள் அடங்கிய சீர்வரிசை தட்டுகள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டன. திருக்கல்யாண உற்சவம், மகா பூர்ணாகுதி, திருமாங்கல்ய தாரணம், மகா தீபாராதனை ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.