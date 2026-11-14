ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், 16ம் தேதி கும்பாபிஷேகம்
ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், 16ம் தேதி கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:04 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், பி.என்.ரோடு, மேட்டுப்பாளையம் அருகே உள்ள, வெங்கடேசபுரம் ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம், வரும், 16ம் தேதி நடக்கிறது.
கும்பாபிஷேக விழா, கடந்த, 12ம் தேதி முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சியுடன் துவங்கியது. கடந்த, 13ம் தேதி முதல் யாகசாலை பூஜைகள் துவங்கியது. வரும், 16ம் தேதி காலை, 6:00 மணிக்கு, ஆறாம் கால யாகசாலை பூஜையை தொடர்ந்து, கோபுரங்கள், பரிவார தெய்வங்கள், ஸ்ரீராமலிங்கசவுடேஸ்வரி அம்மனுக்கு மஹாகும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. விழாவை முன்னிட்டு, அன்று காலை, 10:00 மணி முதல் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.
அதனை தொடர்ந்து, பெண்கள் சீர் எடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியும், திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெறும். தொடர்ந்து, பெருந்திருவிழா (தொட்டப்ப) நடைபெறும். சவுடேஸ்வரி அம்மன், அச்சுவெல்ல கோட்டையில், அழகு பந்தலில் வெற்றிலை தோரணத்துடன் அருள்பாலிப்பு நடைபெறும். தொடர்ந்து வீரகுமாரர்கள் அலகுசேவையும், தளிகை பூஜையும் நடைபெறஉள்ளது.
வரும் 17ம் தேதி, மஹா சாமுண்டி அம்மன் அழைத்தல், மஹா ஜோதி அம்மன் அழைத்தல், தளிகை பூஜைகள் நடைபெறும். வரும் 18ம் தேதி குண்டம் கண்திறப்பு, குண்டம் பற்ற வைத்தல், மஹா குண்டசக்தி அம்மன் அழைத்தல், குண்டம் இறங்குதல், மஹா தளிகை பூஜை, 19 ம் தேதி அம்மனுக்கு வசந்த உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து, டிச., 2ம் தேதி வரை, மண்டலாபிஷேக பூஜை நடக்க உள்ளது.