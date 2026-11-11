மூதாட்டி கொலை வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஆயுள் சிறை

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், எஸ்.வி.,காலனியை சேர்ந்தவர் முத்துசாமி, 76. ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர். இவரின் மனைவி சந்திரமணி, 67.
தம்பதியர் வசிக்கும் வீட்டருகே தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் சேலத்தை சேர்ந்த ஆறுமுகம், 70 என்பவர் வேலை செய்து வந்தார். அடிக்கடி முத்துசாமியுடன் பேசி பழக்கமானார். கடந்த, 2022 டிச., 19ம் தேதி இரவு முத்துசாமியின் வீட்டுக்கு ஆறுமுகம் வந்து அன்றிரவு தங்கினார். மறுநாள் வேலைக்கு செல்வதாக கிளம்பி சென்றவர், இரவு வீடு திரும்பினார்.
அதன்பின், 21ம் தேதி அதிகாலையில் சமையலறையில் சத்தம் கேட்டதால், முத்துசாமி சென்று பார்த்தார். சந்திரமணி கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்யப்பட்டு, 5.5 சவரன் நகையை ஆறுமுகம் திருடி சென்றது தெரிந்தது. இது தொடர்பாக, திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் ஆறுமுகத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கு விசாரணை திருப்பூர் மாவட்ட மகிளா கோர்ட்டில் நடந்தது. குற்றவாளி ஆறுமுகத்துக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிபதி கனகராஜ் உத்தரவிட்டார். அரசு தரப்பில் வக்கீல் பூங்கொடி ஆஜரானார்.