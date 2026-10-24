அமைச்சர் பங்கேற்ற சமுதாய வளைகாப்பு கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்தட்டு பற்றாக்குறை
அமைச்சர் பங்கேற்ற சமுதாய வளைகாப்பு கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்தட்டு பற்றாக்குறை
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
அவிநாசி: அமைச்சர் பங்கேற்ற சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்தட்டுப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.
அவிநாசி மேற்கு ரத வீதி பூவாசாமி கவுண்டர் நினைவு திருமண மண்டபத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் கர்ப்பிணிகளுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது.
அமைச்சர் கமலி, கர்ப்பிணிகளுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் பூசி வளையல் அணிவித்து வாழ்த்தி பேசுகையில், ‘‘தற்போது தாய் வீட்டு சீர் முறையில் வளைகாப்பு நடக்கிறது, விரைவில் தாய்மாமன் சீர் வாங்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும்’’ என்றார்.
முன்னதாக லிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து சீர் தட்டுகளை த.வெ.க. மகளிர் அணியினர், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து வந்தனர். சில்வர் தட்டில் சேலை, பழங்கள், முளைகட்டிய பச்சைப்பயிறு, நாட்டு சர்க்கரை, வளையல்கள், சந்தனம், குங்குமச்சிமிழ், பேரீச்சை, நெல்லிக்காய் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
சமுதாய வளைகாப்பு நுாறு கர்ப்பிணிகளுக்கு நடத்தும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், 180 கர்ப்பிணிகள் உறவினர்களுடன் வந்ததால் மண்டபம் நிரம்பி வழிந்தது. பலருக்கு அமர இடமில்லை, பின் சேர்கள் போடப்பட்டன.
100 பேருக்கு மட்டுமே சீர்த்தட்டு இருந்ததால் அமைச்சர் கமலி முன்னிலையில் அனைவருக்கும் வழங்க முடியவில்லை. விழா முடிந்த பின் அங்கன்வாடி அலுவலர்கள் தனியாக ஏற்பாடு செய்து சீர்த்தட்டு வழங்கினர்.
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சமுதாய வளைகாப்பில் பங்கேற்ற கர்ப்பிணிகள்; கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்தட்டு வழங்கிய அமைச்சர் கமலி