குறு, சிறு தொழில் வளர்ச்சிக்காக 12 வார இலவச பயிற்சி திட்டம் ‘லகு உத்யோக் பாரதி’ புதிய முயற்சி
குறு, சிறு தொழில் வளர்ச்சிக்காக 12 வார இலவச பயிற்சி திட்டம் ‘லகு உத்யோக் பாரதி’ புதிய முயற்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் வர்த்தக வளர்ச்சி, புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுதல், உற்பத்தித் திறனை அதிகரித்தல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழிகாட்டும் சிறப்பு கருத்தரங்கு, லகு உத்யோக் பாரதி மற்றும் வத்வானி பவுண்டேஷன் சார்பில் நடைபெற்றது.
திருமுருகன்பூண்டி டைடல் பார்க் வளாகத்தில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில், லகு உத்யோக் பாரதி தேசிய இணைப் பொதுச் செயலாளர் மோகனசுந்தரம் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார். மாவட்டத் தலைவர் ஸ்ரீதர் தலைமை வகித்தார். வத்வானி பவுண்டேஷன் ஒருங்கிணைப்பாளர் கிஷோர் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து, தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார்.
திருப்பூரில் செயல்படும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வாடிக்கையாளர்களைக் கண்டறிதல், நிதி வாய்ப்புகளைப் பெறுதல், உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்துதல், டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட உள்ளது.
ஆண்டுக்கு, 2 கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் செய்யும் தகுதியான நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். முதல் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலை மற்றும் வளர்ச்சி தேவைகள் ஆய்வு செய்யப்படும். தொடர்ந்து ஐந்து மாதங்களுக்கு வர்த்தக விரிவாக்கம், புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுதல், நிதி வாய்ப்புகள் உள்ளிட்டவற்றில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும். மேலும், ஓராண்டு காலம் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டுதலும் அளிக்கப்படும்.
அரிய வாய்ப்பு
லகு உத்யோக் பாரதி மாவட்டத் தலைவர் ஸ்ரீதர் கூறியதாவது:
வத்வானி பவுண்டேஷன் வாயிலாக தொழில் வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை வழிகாட்டுதல் மற்றும் 12 வார வளர்ச்சித் திட்டம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். திருப்பூர் தொழில்முனைவோர் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி தங்களது நிறுவனங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.