கடைசி நேர ‘ஷாப்பிங்’ ஜோர்: திணறியது திருப்பூர் நகர்!
கடைசி நேர ‘ஷாப்பிங்’ ஜோர்: திணறியது திருப்பூர் நகர்!
UPDATED : நவ 06, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:38 PM
திருப்பூர்: அதோ... இதோ... என்று எதிர்பார்த்த தீபாவளி வந்தேவிட்டது. பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒருநாள் இருக்க, நேற்றே திருப்பூர் கடைவீதிகளில் தீபாவளிக் கொண்டாட்டம் களைகட்டத் தொடங்கிவிட்டது. புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்பு என குடும்பம் குடும்பமாக மக்கள் கடைகளை நோக்கிப் படையெடுத்தனர். இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த ஆடைகளைத் தேடி கடை கடையாக வலம் வந்தனர்.
குறிப்பாக, குமரன் ரோடு, புதுமார்க்கெட் வீதி, வாவிபாளையம் சந்திப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. அவிநாசி ரோடு, புஷ்பா தியேட்டர் ரவுண்டானா முதல் ரயில்வே மேம்பாலம், டவுன்ஹால், வளர்மதி ஸ்டாப், காமராஜர் ரோடு, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. மக்கள் கூட்டத்தால் வாகன ஓட்டிகள் நகர முடியாமல் திணறினர்.
பிரதான சாலைகள் மட்டுமின்றி, கே.எஸ்.சி., பள்ளி வீதி, அரிசிக்கடை வீதி, காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி உள்ளிட்ட குறுகிய சாலைகளிலும் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. கனரக வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், கார்கள், டூவீலர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால் பஸ்கள் கூட நகர முடியாமல் ஊர்ந்து சென்றன. இதனால் சில சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
மதியம் தொடங்கிய கூட்டம் இரவு வரை குறையவில்லை. பள்ளி, கல்லூரிகள் முடிந்து வீடு திரும்பியவர்களாலும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் கூட்டம் அதிகரித்தது. இன்று இறுதிக்கட்ட ஷாப்பிங் என்பதால், கடைவீதிகளில் கூட்டம் மேலும் அதிகரிக்கும் என வியாபாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். கடந்த சில நாட்களாக இரவில் பெய்து வரும் மழை, இன்றைய விற்பனையைப் பாதிக்காமல் இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அவர்களிடம் உள்ளது. தீபாவளி உற்சாகம் ஒருபுறம்... போக்குவரத்து நெரிசல் மறுபுறம்... என திருப்பூர் நேற்று பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது.