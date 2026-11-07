/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பத்திர எழுத்தர் போராட்டம் வக்கீல் சங்கங்கள் ஆதரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
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திருப்பூர்: பத்திர எழுத்தர் சங்கத்தின் போராட்டத்துக்கு திருப்பூர் வக்கீல்கள் சங்கங்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
பத்திரப் பதிவுக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டிய நடைமுறையில் மாற்றம், காகிதமில்லா ஆவணப் பதிவு உள்ளிட்ட புதிய முறைகளுக்கு பத்திர எழுத்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனை கண்டித்து வரும் 10, 11ம் தேதிகளில் பதிவுத்துறை பணிகளைப் புறக்கணிக்க பத்திர எழுத்தர் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன. இதற்கு ஆதரவாக திருப்பூர் பார் அசோசியேஷன், மாவட்ட கோர்ட் வக்கீல்கள் சங்கம், திருப்பூர் அட்வகேட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆகிய அமைப்புகளும் அந்நாட்களில் பத்திரப் பதிவு தொடர்பான பணிகளைப் புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளன.