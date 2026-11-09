லீவு... ஸ்வீட்டு... பட்டாசு குட்டீஸ் குஷி

UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
பெரியவங்களுக்கு தீபாவளின்னா புது துணி, சீர், சம்பிரதாயம். குட்டீஸ்களுக்கு தீபாவளின்னா ஒரே ஒரு கணக்குதான். லீவு + பட்டாசு + பலகாரம் = செம ஜாலி. அந்த ஜாலியை அவங்க வாயாலேயே கேளுங்க.
ஜாலி
சிவசுகிர்தன், 10. தன்யாஸ்ரீ, 15. எளச்சிபாளையம்: எங்க வீட்டுல தினமும் பூஜை பண்ணி சாமி கும்பிடுவோம். எல்லா பண்டிகையையும் முறைப்படிதான் கொண்டாடுவோம். தீபாவளின்னா புது டிரஸ், வகை வகையான பட்டாசுன்னு ரெண்டு நாள் துாள் பறக்கும். அது மட்டுமில்ல, அம்மா நிறைய ஸ்வீட், பலகாரம் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. ஸ்கூலுக்கும் மூணு நாள் லீவு விட்டுட்டாங்க. ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அப்பா வாங்கி வந்த பட்டாசையும், அம்மா செஞ்ச பலகாரங்களையும் ஜாலியா காலி பண்ணிட்டு, தாத்தாவோட ஒரு ரவுண்டு போக வேண்டியதுதான்.
அமர்க்களம்
தியா, 8. டியோ டெரிக், 3. விராலிக்காடு.
எங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கற பிரண்ட்ஸ் எல்லாரும் தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பாங்க. எங்க அப்பா அம்மாவும் எங்களுக்கு தீபாவளிக்கு புது டிரஸ், பட்டாசு எல்லாம் வாங்கிக் கொடுத்தாங்க. கிறிஸ்துமஸ் மாதிரி தீபாவளியையும் நாங்க ஹேப்பியா கொண்டாடுறோம். எல்லா சாமியும் ஒண்ணுதான், எல்லா பண்டிகையும் நம்மதுதான்னு எங்க பேரன்ட்ஸ் சொல்வாங்க.
புது துணி
சூர்யா, 5. பொங்கலுார், சின்னாரியபட்டி.
நான் முதல் வகுப்பு படிக்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவு விட்டுட்டாங்க. காலையில குளிச்சிட்டு சாமி கும்பிட்டேன். தீபம் போட்டேன். புது துணி போட்டுட்டு பட்டாசு வெடிச்சேன். அப்பா அம்மா கூட கோயிலுக்கு போயிட்டு பிரண்ட்ஸ் கூட விளையாடினேன். கோயிலில் பொங்கல் சாப்பிட்டேன். அக்காவுக்கு எல்லாம் சாக்லேட் மிட்டாய் கொடுத்தேன். சந்தோஷமா இருந்துச்சு.
என்ஜாய்
ரோஹித், கோடங்கிபாளையம்:
தீபாவளின்னா ஊருக்கு போவோம். ஆத்தா, அப்பிச்சி பார்ப்போம். அவுங்க என்ன கேட்டாலும் வாங்கித் தருவாங்க. அதுவும் நோம்பின்னா ஜாலிதான். நேத்தே பட்டாசு வாங்கிட்டேன். ஊர்ல இருந்த சொந்தக்காரங்க, என் பிரண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்தாங்க. ரெஸ்ட்டே இல்லாம ஜாலியா ரோட்டுல இறங்கி பட்டாசு வெடிச்சோம். இந்த மாதிரியே எல்லா நாளும் பிரண்ட்ஸோட இருந்தா நல்லா இருக்கும்.
டெய்லி லீவு
தர்ஷன், ஹவுசிங் யூனிட்:
எப்ப தீபாவளி வரும், அப்பா பட்டாசு வாங்கிக் கொடுப்பாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்கூல் லீவு விட்டதுல இருந்தே நாளைக்கு நிறைய பட்டாசு வெடிக்கலாம்னு ஆசையா இருந்தேன். இன்னைக்கு காலையில இருந்து தொடர்ந்து பட்டாசா வெடிச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு மாதிரியே எல்லா நாளும் லீவா இருந்தா, நிறைய பட்டாசு கிடைச்சா ஜாலியா இருக்கும்.