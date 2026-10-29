‘பி.ஏ.பி. சமச்சீர் நீர் வேண்டும்’ இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்
‘பி.ஏ.பி. சமச்சீர் நீர் வேண்டும்’ இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 06:14 PM
வெள்ளகோவில்: பி.ஏ.பி. கடைமடைக்கு சமச்சீர் நீர் கேட்டு பகவதிபாளையம் சங்க அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் இன்று முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் இருக்கின்றனர்.
காங்கயம் –- வெள்ளகோவில் பி.ஏ.பி. கிளைக் கால்வாய் 40 கி.மீ. நீளம் கொண்டது. இதன் 64 பகிர்மானக் கால்வாய்கள் மூலம் 4 மண்டலங்களில் 48,000 ஏக்கர் பாசனம் பெறுகிறது.
பி.ஏ.பி., கிளை கால்வாய் (காங்கயம் – வெள்ளகோவில்) நீர் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவர் வேலுசாமி கூறுகையில், ‘‘2000 வரை தனி மண்டலமாக இருந்தபோது சுழற்சி முறையில் சீராக தண்ணீர் கிடைத்தது. நீர் மேலாண்மை சட்டத்திற்கு பிறகு மேல்மடை அடைப்பு மற்றும் திருட்டால் கடைமடை பாதிக்கப்பட்டது. 2020க்கு பிறகு 10-–12 நாள் இடைவெளியில் தான் தண்ணீர் வருகிறது. விதிப்படி 50 மீட்டருக்குள் கிணறு கூடாது என்றாலும் 51 மீட்டரில் வெட்டி ஆலைகளுக்கு திருப்புகின்றனர். இதனால் 1 டி.எம்.சிக்கு பதில் 2.5 டி.எம்.சி. உறிஞ்சப்படுகிறது. வர வேண்டியதில் 40-–50 சதவீதம் வழியிலேயே பறிபோகிறது என்றார்.
இங்கு விவசாயமே இல்லை என்ற கருத்தை விவசாயிகள் மறுத்தனர். தென்னை, சோளம், எள், நிலக்கடலை, நெல் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு நடப்பதாக தெரிவித்தனர். ‘‘கூடுதலாக 10 கன அடி நீர் வழங்கினால் தான் கடைமடை வரை நீர் செல்லும்’’ என உதவி செயற்பொறியாளர், செயற்பொறியாளுரக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.