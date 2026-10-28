மானியத்துடன் ஆட்டோ முதல்வருக்கு கடிதம்

UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
திருப்பூர்: புதிய ஆட்டோ வாங்க மானியத்துடன் குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்குவதில் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என இந்து ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் முன்னணி சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதன் மாநில தலைவர் மனோகர், முதல்வர் விஜய்க்கு அனுப்பிய மனுவில், ‘‘ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும், தொழிலாளர் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் பைக் டாக்சி, ஓலா, உபர், ரேபிடோ சேவைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும், ஆந்திரா போல் தமிழகத்திலும் ஆண்டுக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும், நலவாரிய பதிவை எளிமையாக்கி கூடுதல் சலுகை வழங்க வேண்டும், ஆட்டோவில் குறைந்த சுமையுள்ள பொருள்களை ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும், பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் மானிய கட்டணத்தில் ஆட்டோ இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என நீண்டகால கோரிக்கைகளை ஏற்று அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ எனக் கூறியுள்ளார்.