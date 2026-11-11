பள்ளத்தில் இறங்கிய கார் :சிங்கப்பெண் படையினர் மீட்பு
பள்ளத்தில் இறங்கிய கார் :சிங்கப்பெண் படையினர் மீட்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
காங்கயம்: காங்கயம் அருகே தம்பதி ஓட்டி வந்த கார் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்து ஏற்பட்டது. தம்பதிக்கு உதவிய சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையினர் காரை மீட்டு, தம்பதியை அனுப்பி வைத்தனர்.
திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, விஜயாபுரத்தை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி, 58, இவரது மனைவி சாந்தாமணி, 55. நேற்று காலை தம்பதி காரில் கொடுமுடியில் இருந்து காங்கயம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்.
எதிர்பாராத விதமாக கார் ரோட்டோரம் இருந்த, பள்ளத்தில் கார் இறங்கி விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் தம்பதிக்கு எந்த காயமும் இல்லாமல் தப்பினர். காரை மீட்க முடிய சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
அவ்வழியாக வந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையினரிடம், தம்பதியினர் முறையிட்டனர். உடனே, காங்கயத்தில் இருந்து ரெக்கவரி வாகனத்தை வரவழைத்து, பள்ளத்தில் சிக்கியிருந்த காரை வெளியே எடுத்து, அனுப்பி வைத்தனர்.