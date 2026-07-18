கோவிலுக்கு அருகில் மது பார்; அகற்ற வலியுறுத்தி மனு
கோவிலுக்கு அருகில் மது பார்; அகற்ற வலியுறுத்தி மனு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM
தாராபுரம்:கோவிலுக்கு அருகே உள்ள எப்.எல்.2 பாரை, அகற்றக்கோரி, இந்து முன்னணியினர் மனு அளித்தனர்.
தாராபுரம்
5 சாலை சந்திப்பு அருகே, அமராவதி ஆற்றங்கரையில் பிரசித்தி பெற்ற
அகஸ்தீஸ்வரர் கோவில் மற்றும் திருநீலகண்டர் திருமடம் உள்ளது.
இங்கிருந்து சில மீட்டர் துாரத்தில் தனியார் நடத்தும் மனமகிழ் மன்ற பார் (எப்.எல்.2) இயங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில்
இந்து முன்னணி மாவட்ட நிர்வாகி தவமணி பாலு, தாராபுரம் தாசில்தார்
அலுவலகத்தில், இது தொடர்பாக நேற்று மனு அளித்தார்.
அதில்,
அகஸ்தீஸ்வரர் கோவிலில், சிவராத்திரி மற்றும் பிரதோஷ காலங்களில்
நுாற்றுக்கணக்கான மக்கள் வழிபாட்டுக்காக வருவார்கள்.
அப்போது
கோவில் அருகே பாரில் கூடும் குடிமகன்களால் பக்தர்கள்
அச்சப்படுகிறார்கள். மது பாரை நிரந்தரமாக அகற்ற வேண்டும். இவ்வாறு
மனுவில் கூறப்
பட்டிருந்தது.