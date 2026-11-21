விவசாய மின் இணைப்பு பயனாளிகள் பட்டியல்: வெளியிட வலியுறுத்தல்
விவசாய மின் இணைப்பு பயனாளிகள் பட்டியல்: வெளியிட வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 PM
உடுமலை: விவசாய மின் இணைப்பு சீனியாரிட்டி குறித்து, அனைத்து மின்வாரிய அலுவலகங்களிலும் பட்டியலை வெளிப்படையாக தகவல் பலகையில் வெளியிட வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், 2026–27 நிதியாண்டில், 50 ஆயிரம் புதிய விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என, சமீபத்தில் அரசு அறிவித்தது.
விரைவு திட்டம், சாதாரண பிரிவு, சுயநிதி பிரிவு மற்றும் பிற திட்டங்களின் கீழ் விண்ணப்பித்துள்ளவர்களுக்கு சீனியாரிட்டி அடிப்படையில், மின் இணைப்பு வழங்க பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மண்டலம், பகிர்மான வட்டம் மற்றும் உதவி மின்பொறியாளர் அலுவலகங்கள் வாரியாக பிரிக்கப்படும் பயனாளிகள் பட்டியல், வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படுவதில்லை.
இது குறித்து உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது: விரைவு மின் இணைப்பு திட்டத்தில், மின்வாரியத்துக்கு பணம் செலுத்தி ஓராண்டுக்கும் மேலாக காத்திருக்கின்றனர்.
தற்போதைய அரசு அறிவிப்புக்கு பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட உதவி பொறியாளர் அலுவலகங்களில் விவசாய மின் இணைப்புக்காக அணுகும் போது, பயனாளிகள் பட்டியல் குறித்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்க மறுக்கின்றனர்.
இதனால், விவசாயிகளிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. பிரச்னைக்கு தீர்வாக அனைத்து மின் வாரிய அலுவலகங்களிலும், அரசு அறிவிப்பின்படி, இலவச விவசாய மின் இணைப்பு பெற உள்ள பயனாளிகள் பட்டியலை வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
தகவல் பலகைகளில் அப்பட்டியலை வெளியிட்டால், அனைத்து தரப்பினருக்கும் குழப்பம் விலகும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.