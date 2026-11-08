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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சண்டே வில்லுப்பாட்டிலும்... பானை ஓவியத்திலும் வியக்க வைத்த குட்டி விரல்கள் மாநில அரங்கில் முத்திரை பதித்த திருப்பூர் மாணவியர்

சண்டே வில்லுப்பாட்டிலும்... பானை ஓவியத்திலும் வியக்க வைத்த குட்டி விரல்கள் மாநில அரங்கில் முத்திரை பதித்த திருப்பூர் மாணவியர்

சண்டே வில்லுப்பாட்டிலும்... பானை ஓவியத்திலும் வியக்க வைத்த குட்டி விரல்கள் மாநில அரங்கில் முத்திரை பதித்த திருப்பூர் மாணவியர்

UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM

ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM

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திருப்பூர்: கோவையில் நடந்த துவக்க, நடுநிலை பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான மாநில கலைத்திருவிழாவில் பங்கேற்று நல்லுார், அவிநாசி பள்ளி குழந்தைகள் அசத்தியுள்ளனர்.

அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ, மாணவியருக்கான மாநில கலைத்திருவிழா, கோவை, கே.பி.ஆர். கல்லுாரியில் நடந்தது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து, 181 பேர் பங்கேற்றனர். அரசு பள்ளிகள் பிரிவில் நல்லுார் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி மாணவியர் இருவர், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் பிரிவில், அவிநாசி, செயிண்ட் ஆலோசியஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவியர் ஐந்து பேர் என மொத்தம் ஏழு பேர் மாநில கலைத்திருவிழா, மாநில அளவில் இரண்டாமிடம் பெற்று, அசத்தியுள்ளனர். இவர்களுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் மெடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வில்லுப்பாட்டு குழு பிரிவில், அவிநாசி, செயிண்ட் தாமஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி எட்டாம் வகுப்பு மாணவியர் தேசிகா, திவ்யஸ்ரீ, மேகவர்ஷினி, நிவேதிதா, சாதனா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று பாராட்டு பெற்றுள்ளனர்.

பள்ளியின் இசை ஆசிரியர் புளோராமேரி கூறுகையில், ‘‘வட்டார போட்டிகளின் போதே வில்லுபாட்டு போட்டியில் மாணவியர் ஆர்வமாக இருந்தனர். இதுவரை சொல்லாத புதிய விஷயங்களை எடுத்துக் கூறினால், வில்லுபாட்டு வித்தியசமாக இருக்கும்; கவனம் ஈர்க்கும் என்பதால், சிறு வயதில் படிப்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி, குறைந்த வயதில் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற அதிகாரி, கல்வியில் மட்டுமல்ல விளையாட்டிலும், பன்முகத்திறன்களில் திறமையை வளர்த்துக் கொண்டால் உச்சத்துக்கு செல்ல முடியும் என்பதை சாதித்த சிலரை உதாரணமாக கொண்டு, அதனை எடுத்துரைத்தோம். எங்கள் பள்ளி மாணவியர் குரல் வளம், மொழிநடை எங்களுக்கான வெற்றியை உறுதி செய்து, பாராட்டை பெற்றுத்தந்தது,’’ என்றார்.

பானை ஓவியம்

நல்லுார் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி எட்டாம் வகுப்பு மாணவி வெண்பா, பானையில் ஓவியம் வரைதல் பிரிவில் மாநில அளவில் இரண்டாமிடம் பெற்று அசத்தியுள்ளார். பானையில்,‘ படிப்பு, ரோபோ, மருத்துவம், அறிவியல், விளையாட்டு, விவசாயம், அறிவியல், இசை, நாட்டியம், ஓவியம் உள்ளிட்டவற்றில் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தனித்திறனை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் அடுத்த நிலையை நோக்கி முன்னேறிச் செல்ல முடியும்; வெற்றியும் வசமாகும்,’ என்பதை எடுத்துக்கூறும் வகையில், வெண்பா என்ற மாணவியின் பானை ஓவியம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது; மாநிலத்தில் இரண்டாமிடம் பெற்றது.

துயரத்திலும் துவளாத மாணவி


நல்லுார் மாநகராட்சி பள்ளி ஏழாம் வகுப்பு மாணவி பார்கவி தனது ரங்கோலி பங்களிப்பில்,‘ நினைத்தால் முடியும்’ எனும் தலைப்பில் கல்வி, ஒழுக்கம், பயிற்சி, தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, வெற்றி ஆகிய ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக ஏறி பயணித்தால், மாணவ, மாணவியருக்கு வெற்றி நிச்சயம் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில் ரங்கோலி கோலமிட்டு அசத்தியிருந்தார்.
நல்லுார் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் (பொறுப்பு) சற்குண லட்சுமி, ஓவிய ஆசிரியர் பிரீத்தி கூறியதாவது:
மாவட்ட கலைத்திருவிழா போட்டிக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் போது எங்கள் மாணவி பார்கவியின் தந்தை மாராடைப்பால் இறந்து விட்டார். நிலை குலைந்த மாணவிக்கு அவரின் தாய் ஆறுதல் கூறி தேற்றினார். தலைமை ஆசிரியர் உட்பட ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் மாநில போட்டிக்கு சென்று வெற்றியோடு திரும்பி வருவாய்; தைரியமாக போட்டியில் கலந்து கொள் என ஊக்கமூட்டினோம். அதேபோல பங்கேற்று சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்னம்பிக்கை எனும் தலைப்பை ஏற்று பார்கவி வரைந்திருந்த ரங்கோலி கோலம் மாநில போட்டியில் இரண்டாமிடம் பெற்று, அவருக்கு பாராட்டை பெற்றுத்தந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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