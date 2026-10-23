அலைமோதல் l ஞாயிறு இயங்கிய வங்கிகளில்... l கவுன்டர்களில் நீண்ட வரிசை
அலைமோதல் l ஞாயிறு இயங்கிய வங்கிகளில்... l கவுன்டர்களில் நீண்ட வரிசை
UPDATED : செப் 28, 2026 03:42 AM
ADDED : செப் 28, 2026 03:41 AM
UPDATED : செப் 28, 2026 03:42 AM ADDED : செப் 28, 2026 03:41 AM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாளான நேற்று, வங்கிகள் வழக்கத்துக்கு மாறாக பரபரப்பாக இயங்கின. வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டம் அதிகரித்ததால், பல கிளைகளில் கவுன்டர்களில் நீண்ட வரிசை காணப்பட்டது.
வாரம் ஐந்து நாள் வேலை உள்ளிட்ட நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வங்கி தொழிற்சங்கங்களின் ஐக்கிய கூட்டமைப்பு (யுனைடெட் போரம் ஆப் பேங்க் யூனியன்ஸ்) இன்று முதல் 30-ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறுகிறது.
இதனால், நான்காவது சனி, ஞாயிறு விடுமுறையுடன் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வங்கி சேவை பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டது. வாடிக்கையாளர் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில், ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தலின்படி நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பொதுத்துறை மற்றும் கிராமிய வங்கிகள் செயல்பட்டன. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 350 வங்கிக்கிளைகள் முழுவீச்சில் இயங்கின.
காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை பணியாற்றிய வங்கி ஊழியர்கள், வழக்கமான வேலை நாளைப் போல பணிகளை மேற்கொண்டனர். மூன்று நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது என்பதால், பணம் எடுத்தல், செலுத்துதல், நகை அடமானம், நகை மீட்பு, செக் செலுத்துதல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணிகளை முடிக்க வாடிக்கையாளர்கள் நேற்று குவிந்தனர்.
திருப்பூர்-ஊத்துக்குளி ரோட்டில் உள்ள ஸ்டேட் வங்கி கிளையில் பெரும்பாலான கவுன்டர்களில் நீண்ட வரிசை காணப்பட்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கி திறந்திருந்ததால், பலரும் தங்கள் வங்கி பணிகளை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொண்டனர்.
தினமும் ரூ.1,500 கோடி பரிவர்த்தனை பாதிக்கும்
வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்த வேண்டும், பி.எல்.ஐ. திட்டத்தை திரும்பப்பெற வேண்டும் அல்லது தொழிற்சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மாற்றியமைக்க வேண்டும், நிலுவையில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வங்கி ஊழியர், அதிகாரிகள் சங்கங்களின் ஏழு சங்கங்களைக் கொண்ட 'யுனைடெட் போரம் ஆப் பேங்க் யூனியன்ஸ்' சார்பில் நாடு முழுவதும் இன்று முதல் 30-ம் தேதி வரை மூன்று நாள் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 350 பொதுத்துறை வங்கி கிளைகளில் பணிபுரியும் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் பங்கேற்கின்றனர். இதனால் இன்று, நாளை, நாளை மறுநாள் என மூன்று நாட்களும் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். திருப்பூர்-தாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள கனரா வங்கி அரண்மனைப்புதூர் கிளை முன்பு இன்று காலை 10:00 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
வங்கி வேலைநிறுத்தத்தால் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தினமும் 1,500 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வங்கி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகள் பாதிக்கப்படும். எனினும், தனியார் வங்கிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கி செயல்பட்டது தங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருந்ததாக வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
நாகராஜ், எஸ்.ஆர். நகர்: அன்றாட வாழ்க்கையில் வங்கி சேவை முக்கியமானது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வங்கி இயங்காது என்பதால், முன்னெச்சரிக்கையாக கணக்கில் இருந்து பணம் எடுத்துக்கொள்கிறேன்.
ராணி, ஊத்துக்குளி: என் தந்தை ஆசிரியராக பணியாற்றினார். அவரது ஓய்வூதியம் தற்போது அம்மாவின் வங்கி கணக்கில் வருகிறது. மூன்று நாட்கள் வங்கி இயங்காது என்பதால்,அம்மாவை அழைத்து வந்து பணம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். நான் பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமையே வங்கி செயல்பட்டதால், விடுப்பு போட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை.
தங்கவேலன், ஆண்டிபாளையம்: தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வங்கி செயல்படாத நிலை ஏற்பட்டது. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பால் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வங்கி செயல்பட்டது பயனுள்ளதாக இருந்தது. ஸ்டிரைக் காரணமாக மூன்று நாட்கள் வங்கி இயங்காது என் பதால், நேற்று கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. மதியம் 12:00 மணிக்குள் 100 பேருக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டிருந்தது.