சிவன்மலை ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் 1 படி அரிசியுடன் ரூ.101 வைத்து பூஜை
சிவன்மலை ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் 1 படி அரிசியுடன் ரூ.101 வைத்து பூஜை
ADDED : அக் 31, 2026 06:53 AM
காங்கேயம்:சிவன்மலை சுப்ரமணியசுவாமி கோவில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில், 1 படி அரிசி மற்றும் 101 ரூபாய் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர்
மாவட்டம் காங்கேயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலை சுப்ரமணியசுவாமி
கோவிலில், ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டி உள்ளது. பக்தர்களின் கனவில்
சுப்ரமணியசுவாமி தெரிவிக்கும் பொருட்கள் இந்த பெட்டியில் வைத்து
பூஜிக்கப்படுகிறது. இந்த பொருட்கள் சமுதாயத்தில் ஏதாவது மாற்றத்தை
குறிப்பாக உணர்த்தும். அல்லது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது
பக்தர்களின் நம்பிக்கை. அடுத்த பொருள் வரும் வரை முந்தைய பொருள் இடம்
பெற்றிருக்கும். கடந்த செப்., 14ம் தேதி முதல் மூன்று தேங்காய் இடம்
பெற்றிருந்தது.
இந்நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி,
ஊஞ்சப்பாளையத்தை சேர்ந்த பக்தர் கணபதி, 50, கனவில், 1 படி அரிசி, 101
ரூபாய் வைக்க நேற்று முதல் உத்தரவு கிடைத்துள்ளது. இதை தொடர்ந்து இந்த
இரண்டும் பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது எல்நினோ
காலமாற்றத்தால் மழை பொய்த்து தண்ணீருக்கு பற்றாக்குறை
ஏற்பட்டுள்ளது. மழையால் விளைச்சல் பாதித்து, அரிசி விலையும்
எகிறியுள்ளது. இந்த நிலையில் அரிசியும், 101 ரூபாயும் இடம்
பெற்றுள்ளது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? அல்லது எதை
முன்கூட்டி உணர்த்துகிறது? என்பதும், மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு
கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.