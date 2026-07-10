/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/'கிராவல்' கடத்திய லாரி பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:39 AM
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காங்கேயம்:காங்கேயம்
தாலுகா ஊதியூர் நிழலி பகுதியில், திருப்பூர் மாவட்ட கனிமம் தனி வருவாய்
ஆய்வாளர் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை அதிகாரி வெங்கடேசன்
தலைமையிலான அலுவலர்கள், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது உரிய
ஆவணங்களின்றி கிராவல் மண் கொண்டு செல்லப்பட்ட லாரி ஓட்டுனர் மற்றும்
உரிமையாளர், அந்த இடத்திலேயே கனிமத்தை கொட்டி விட்டு தப்பி
விட்டனர். கனிமம் வெட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட ஜே.சி.பி., இயந்திரம்,
லாரியைபறிமுதல் செய்தனர்.