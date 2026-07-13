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﻿ 'நிலையான மகிழ்ச்சிக்கு உதவுவது அன்புதான்'

﻿ 'நிலையான மகிழ்ச்சிக்கு உதவுவது அன்புதான்'

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் நகைச்சுவை முற்றம் டிரஸ்ட் சார்பில், ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபத்தில் நடைபெற்ற 'சிரிப்போம், சிந்திப்போம்' நிகழ்ச்சியில், 'மனிதர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு உதவுவது அன்பா? அறிவா?' என்ற தலைப்பில் நகைச்சுவை பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.

வனம் இந்தியா பவுண்டேஷன் இணைச் செயலாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். டிரஸ்ட் பொதுச்செயலாளர் முரளி வரவேற்றார். துணைத் தலைவர் பழனிசாமி, பொருளாளர் மனோகரன் முன்னிலை வகித்தனர்.

தாய்த்தமிழ் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களின் பறை, கரகம், நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

சமூக சேவைக்கான விருது பெற்ற எழுத்தாளர் முத்துபாரதிக்கும், சிறந்த மனவளக்கலை சேவகர் விருது தேவராயம்பாளையம் அறக்கட்டளை தலைவர் நல்லசாமிக்கும் வழங்கப்பட்டது.

பட்டிமன்றத்தில்திருச்சி தேசியக் கல்லுாரி பேராசிரியர் நீலகண்டன் நடுவராக இருந்தார். அன்பே என்ற அணியில் எழிலரசி, ஹரிகரன்; அறிவே என்ற அணியில் பூர்ணிமா, மீன்கொடி பாண்டியராஜ் ஆகியோர் பேசினர்.

'கடவுள் வழிபாடு என்பது, கடவுள் வழி நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். உடலை இழந்தவர் கடவுளை அடைய முடியாது என்பதற்காகத்தான், வேதாத்திரி மகரிஷி, எளிய உடற்பயிற்சியை வழங்கியுள்ளார்.

அறிவு எவ்வளவு முக்கியமோ அதைவிட அன்பு முக்கியம்; அன்பே தெய்வம்.

சொர்க்கம் என்பது வீட்டில் தான் இருக்கிறது; அன்பு நிறைந்த வீட்டில் இறைவன் வாசம் செய்வார். மனிதர்களின் நிலையான மகிழ்ச்சிக்கு உதவுவது அன்புதான்' என்று நடுவர் நீலகண்டன் தீர்ப்பளித்தார்.

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