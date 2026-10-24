அபராதத்துக்கு அஞ்சுவதை விட இயற்கை மீதான அன்பே அவசியம்
அபராதத்துக்கு அஞ்சுவதை விட இயற்கை மீதான அன்பே அவசியம்
UPDATED : அக் 19, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:26 PM
திருப்பூர்: கல்வி என்பது ஏட்டுக் கல்வியோடு முடிவதல்ல; ஒழுக்கத்தையும் சமூகப் பொறுப்பையும் வளர்ப்பதே உண்மையான கல்வி. ஆனால், அபராதத்துக்குப் பயந்து இயற்கையைச் சீரழிக்கும் முரண்பாடு தொடர்கிறது.
நீலகிரிக்குச் சுற்றுலா சென்ற திருப்பூர், ஈரோடு, அவிநாசி பகுதி பயணிகள், மேட்டுப்பாளையம் அருகே கல்லார் பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், பாலிதீன் பைகளை வெளியே வீசுமாறு நடத்துனர் எச்சரித்தார். அதிகாரிகள் சோதனையிட்டால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் எனக் கூறியதும், பயணிகள் அவற்றைச் சாலையில் வீசியெறிந்தனர். மலைப்பகுதியைப் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் வைக்க நினைத்து, சாலைகளை மாசுபடுத்திய முரண்பாடு இது.
பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் குறைக்க மாற்றுப் பைகளைப் பயன்படுத்துவதுடன், தேவையற்ற பிளாஸ்டிக்கைத் தவிர்ப்பதும் அவசியம்.
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், “சட்டத்துக்குப் பயந்து மாறுவது தற்காலிகம்; மனசாட்சியோடு மாறுவதே நிலையானது. சரஸ்வதி திருநாளில் புத்தகங்களை வணங்குவதோடு, இயற்கையைப் பாதுகாப்பதையும் ஒழுக்கமாகக் கடைப்பிடிப்பதே கல்வியின் உண்மையான பயன்,” என்றனர்.