காங்கேயம் மின்வாரியத்தில் 'லோ-வோல்டேஜ்' மின்சாரம் ஆயிரக்கணக்கான மில்களில் இயக்கம் பாதிப்பு
காங்கேயம் மின்வாரியத்தில் 'லோ-வோல்டேஜ்' மின்சாரம் ஆயிரக்கணக்கான மில்களில் இயக்கம் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:39 AM
காங்கேயம்:காங்கேயம்
மின்வாரியத்தில் 'லோ-வோல்டேஜ்' மின்சாரத்தால், ஆயிரக்கணக்கான
மில்களில் இயக்கம் பாதித்துள்ளதாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
காங்கேயம்
மின்வாரிய கோட்டடத்துக்கு உட்பட்ட காங்கேயம் துணை மின் நிலையம்,
பெரியார் நகர் துணை மின் நிலையம், ஓலப்பாளையம் துணை மின் நிலையம்,
பழையகோட்டை துணை மின் நிலையம், காடையூர் துணை மின் நிலையம், ஊதியூர் துணை
மின் நிலையம், ராசாத்தாவலசு துணை மின் நிலையம், முத்துார் மற்றும்
சிவன்மலை துணை மின் நிலையங்கள்
உள்ளன.
இதில் நகரப்பகுதிக்கு,
24 மணிநேரம் மும்முனை மின்சாரம், கிராமப்பபகுதிக்கு சிப்ட்
முறையில் ஒரு பகுதிக்கு காலை, 6:00 மணிமுதல் மதியம், 12:00 மணி; மற்றொரு
பகுதிக்கு மதியம், 12:00 மணியில் இருந்து மாலை, 6:00 மணி; இரவு, 10:00
மணிமுதல் காலை, 6:00 மணிவரை மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த
சில வாரங்களாக கிராமப்பகுதியில் மும்முனை மின்சாரம் குறைவான
நேரம் வழங்கப்படுகிறது. தெடர்ந்து விட்டு விட்டு மின்சாரம்
நிறுத்தப்படுகிறது. இப்பகுதியில் விவசாய மின் இணைப்புகள், 60
ஆயிரம், 1,000 நுால் மில்கள், 300 ரைஸ்மில்கள், 300
ஆயில் மில்கள், 10ஆயிரம் விசைத்தறிகள் உள்ளன.
அறிவிக்கப்படாத
மின் வெட்டால் விவசாய பம்செட், தொழில் நிறுவனங்கள் சரிவர இயங்க
முடிவதில்லை. சிவன்மலை ஊராட்சியில் மக்கள் குடிநீர் தேவைக்காக, 60
அரசு போர்வெல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த மின்னழுத்தம் காரணமாக
மோட்டாரை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குடிநீர்
தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ளது. ஊராட்சி நிர்வாக தரப்பில்
மின்வாரியத்துக்கு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சீரான மின்
வினியோகம் செய்ய, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க,
அனைத்து தரப்பினர் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.