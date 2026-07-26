/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மா.கம்யூ. கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:12 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:34 PM
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அவிநாசி அருகே நடுவச்சேரி ஈஸ்வரன் கோவில் அருகேயுள்ள பழைய ஏடி காலனி குடியிருப்பில் திறந்த நிலையில் உள்ள சாக்கடையை சீரமைத்து கான்கிரீட் சாலை அமைக்க வேண்டும், பொதுக் கழிப்பிடத்தை பராமரித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும், வரதராஜன் நகரில் ஏடி காலனி பகுதியில் சாக்கடையை துார்வாரி கழிவுநீரை வெளியேற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கருக்கங்காட்டுப்புதுார் பஸ் நிறுத்தம் அருகே மா.கம்யூ.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.